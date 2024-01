Horváth Noelnél egyéves korában, 2020 decemberében diagnosztizálták a gerincvelői izomsorvadás (SMA) kettes típusát. A betegségre egyetlen hatékony gyógymód állt és áll azóta is rendelkezésre, a több mint 700 millió forintba kerülő Zolgensma-génterápia.

A család, amint kiderült Noel betegsége, gyűjtésbe kezdett, hogy fedezni tudják az elérhetetlenül drágának tűnő kezelést. A gyűjtésbe szerkesztőségünk is beszállt, a terápiát aztán végül 2021 nyarán, állami támogatással kaphatta meg Noel. A pusztacsói kisfiú szüleivel lapunk azóta is rendszeresen tartja a kapcsolatot, időről időre beszámolunk arról, Noel éppen hol tart a fejlődésben. A fiúcska 2022 őszén kezdte meg az óvodát Lukácsházán, ahova azóta is rendszeresen jár – szó szerint, ugyanis pontosan abban az időszakban tette meg első lépéseit.

Noel rendszeresen résztvevője úszásóráknak, a vízben való mozgás nagyban hozzájárul a fejlődéséhez. A minap teljesítményét még oklevéllel is elismerték. A nyári éves kontrollon is mindent rendben találtak nála a budapesti szakemberek. Szülei szerint Noelt mind ez idáig makacs akaratereje segítette abban, hogy mozgása egyre ügyesebbé váljon, továbbra is ez viszi előre a fejlődés útján.