Az okleveles technikusképzés indításával kapcsolatban Lenkai Nóra rektori biztos úgy fogalmazott:az nagyban hozzájárul a térség gazdaságának élénkítéséhez, egyúttal a szellemi tőke erősítéséhez is. – Az egyik legfontosabb célunk, hogy a régió szellemi tőkéjét erősítsük, ehhez pedig gazdasági és iparfejlesztési elképzelések párosuljanak, hogy a régió a gazdaság és az ipar élénkítésével tovább tudjon fejlődni. Ékes bizonyíték erre a duális gépészmérnök képzésünk is, ahol már évek óta szimbiózisban működünk együtt partnervállalatainkkal és a közoktatási intézményekkel.

Újabb lépésnek nevezte a megállapodást a jó tanulók számára felkínálható igényes szakképzés palettáján Rettegi Attila, a szakképzési centrum főigazgatója.

Örömmel fogadták a lehetőséget, hogy együttműködési megállapodásaikat bővítsék a kereskedelem után a turisztika területére is, mondta dr. Sárayné Süle Gabriella, a Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum igazgatója. Hevér Mihályné, a Sárvári Turisztikai Technikum igazgatója is arról beszélt, szívesen kapcsolódtak be a programba: fontosnak tartják, hogy a helyi, térségi munkaerőpiaci igényeknek megfelelően legyen diákjaiknak lehetőségük a továbbtanulásra.

A középiskolák igazgatói, a szakképzési centrum vezetői – Szentgyörgyvári Róbert kancellár és Rettegi Attila főigazgató –, valamint az ELTE képviseletében dr. Varga Imre, Lenkai Nóra és Pintér Zsolt, az ELTE szombathelyi kancellári ügyek koordinációs igazgatója írta alá az együttműködési megállapodást.