Január 20-án szervezi meg a Százszorszép Óvoda szülői munkaközössége az idei ovibált. A bevételt idén is az intézmény javára fordítják. A bál tematikája: Made in Hungária. Fellép a White Tiger Rock and Roll Club, az este további jó hangulatáról Rudi Attila „Ruboydee” gondoskodik. A tombolafelajánlások január 18-áig leadhatók a Lakoma Étteremben, az óvodában és a szülői munkaközösség tagjainál.