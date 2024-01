A falunak jelenleg 295 lakosa van. 2023-ban felújították a kultúrház mögötti melléképület tetőszerkezetét, mobilgarázst vásároltak, kijavították bitumenes pályájuk felületének repedéseit. A falu központjában fekvő árok kotrását is elvégeztették. – A beavatkozás elősegíti, hogy gyorsan levezesse a klímaváltozás miatt gyakoribb esőzéseket – sorolta Nagy István polgármester a múlt év fejlesztéseit. Hozzátette: átvállalták a hulladékszállítás és az egyedi szennyvíztartályok szippantásának költségeit. A falunapon köszöntötték a nyugdíjba vonuló háziorvosukat, dr. Tompa György főorvost. A 2024-es tervekről is posztolt a polgármester. Ezek között szerepel a templom mennyezetének, előterének festése, a játszótér EU szabvány szerinti fejlesztése. Pácsony új falubusz beszerzésére pályázik idén és folytatják az új évben is a várhatóan nagy mennyiségű csapadékvíz elleni védekezést valamint a szennyvízprogramot is. A község tárgyal az Olaszfa felőli oldalon fekvő füves focipálya megvásárlásáról az állami ingatlankezelővel-zárul Pácsony weboldalán a rövid évösszegző és az idei tervekről szóló ismertető.