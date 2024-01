A fűtési szezonban, több tragikus eset árnyékolta be Vas vármegyét, így legfrissebb podcastünkben a megelőzésre helyezzük a fókuszt. Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője felhívja a figyelmet a szén-monoxid és füstérzékelők fontosságára. Abban is segít, hogyan tudjuk kiválasztani a megfelelő készüléket. Több olyan esetről is beszámol, amit hallva talán megelőzhetővé vállnak a különböző baleset és tűzesetek.

A podcastben a jégen tartózkodás szabályaival kapcsolatban és a jeges vízbe esett emberek mentésére is tanácsokkal szolgálunk.

- Ahhoz, hogy biztonságosan elbírja a jég embert, ahhoz 10-12 centiméternél vastagabb jégréteg szükséges. A jég akkor éri el ezt a vastagságot, ha a hőmérséklet több napon keresztül –10° Celsius-fok alatt marad. Amennyiben nincs ilyen hideg, viszont korcsolyázni szeretnénk, inkább keressünk fel egy mesterséges korcsolyapályát. - Tanácsolja Balogh Eszter