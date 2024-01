Hajrá Boti! Hajrá Bandó! Szavazz a negyedévre! – ilyen és ehhez hasonló feliratok díszítik hétfő óta az iskola falait. Kedden folyosói kampányba csöppentünk az egyik óraközi szünetben.

Mielőtt a hetek, sőt hónapok óta a megmérettetésre készülő diákigazgató-jelöltekkel megismerkedtünk volna, Keszei Balázs igazgatót kérdeztük a diákhét hagyományáról.

– 1981-ben rendezték az első diákhetet a gimnáziumban. Az üzenete egy mondatban úgy foglalható össze: együtt vagyunk, és nemcsak a mindennapi munkában, hanem olyankor is, amikor lehetőség van más típusú tudás megszerzésére és a szórakozásra is. A diákhéten is van oktatás: ötből négy napon tanórákat tartunk, de ezek között rendkívüli órák is helyet kaptak. Hétfőn Kőszeg és környéke madárvilágáról, a németek kitelepítéséről, a török kultúráról, Tajvanról és a pénzügyi versenyekről is hallhattak előadást a diákjaink. Közben különleges foglalkozásokhoz lehetett csatlakozni matematikából. Kedden az év vadvirágáról, a mosogatószerek ökotoxikológiai hatásáról és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetéről is szó volt a díszteremben. Majd Nguyen Thanh Do, az iskola vietnámi származású tanára tartott előadást többek között szülőhazája földrajzáról, történelméről, mindennapjairól. A 9. a osztályosokat arra kérte, énekeljenek vele egy vietnami ballagási dalt. Szerdán folytatódnak az előadások. Csütörtökön délelőtt a szünetekben lesz majd mód a filmvetítésre és a kampányolásra.