Egy end 8-8 kő csúsztatásából áll. Az end győztese az a csapat, amelynek köve(i) a célterület középpontjához a legközelebb van(nak) az end végén. A csapat annyi pontot kap, ahány korong van közelebb a középponthoz, mint az ellenfél legközelebbi köve. Az a csapat győz, amelyik a tizedik end végén több ponttal rendelkezik. Aki csinálja, könnyen megérti! A megszerzett tudással mi azonnal jégre is mentünk. Váltócipőre és kényelmes sportos öltözetre volt csak szükség, és már csúsztattunk is. A szakképzett instruktorok minden résztvevőre kiemelt figyelmet fordítottak. Nagyon jó volt kipróbálni egy olyan sportot, amelyet csak tévében láttam korábban. A jó hangulat mellett a versenyszellem is gyorsan elkapott minket. A curling remek sport – és csapatépítő is egyben. Hiszen nemcsak egyszerű jobbra-balra sepregetésről van szó: a curling egy stratégiai játék, sok odafigyelés, kitartás kell hozzá. Aki nem hiszi, járjon utána – de főleg: próbálja ki!