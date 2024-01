A felújítás a TOP Plusz programban, állami és uniós társfinanszírozásban valósulhatott meg, 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásból. A volt tüdőgondozó utcafronti épületrészében két gyermekorvosi rendelőt és a hozzájuk tartozó funkcionális helyiségeket, valamint pelenkázót és betegvárót alakítottak ki, újítottak fel. Az udvarban babakocsi- és kerékpártároló, akadálymentes parkoló és akadálymentesített rámpa készült. Aki gépkocsival érkezik, a Dévai Bíró Mátyás utcában tud majd parkolni.

– Év közben a szülők és a mi részünkről is volt egyfajta pánikhangulat, amíg nem tudtuk, hogy a gyermekorvosok kérdését hogyan fogjuk megoldani. Most már biztosan van két új gyermekorvosunk, akik az előző munkahelyükön még helyettesítést látnak el, de a kötelezően megadott rendelési órákat itt töltik. Hozzájuk három asszisztenst fogunk rendelni, munkájuk segítésére – mondta el Kondora István polgármester a bejáráson. Dr. Palatka János a modernizált rendelőépületet méltatta. Dr. Izer Ildikó elmondta: január 27-én áll munkába Sárváron, ám a felmondási ideje Bükön június 30-áig tart. Nehéz időszakra készül, mindenkitől türelmet kér. Kiemelte azt is: hosszú távra tervez Sárváron.