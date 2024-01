– Tény, hogy a kampányidőszakban kell elkülönülnie a tisztséget betöltő és a jelölt személyének és most nincs kampányidőszak, de ettől függetlenül megtévesztő. Ha erről tudott Nemény András polgármester azért baj, ha nem, akkor azért baj – tette hozzá Illés Károly, aki szerint a címerhasználat felveti azt a kérdést is: önkormányzati forrásból kampányol László Győző?

...és a mulasztásról

Horváth Gábor, mint az érintett terület önkormányzati képviselője, beszélt arról is: a megjelent hírekkel ellentétben nem az egész Rumi Rajki István utca, hanem annak egy kisebb szakasza újult meg, miután Nemény András polgármester az ő, körzetet érintő kéréseit 881 napja figyelmen kívül hagyja, de a tavaly júniusi közgyűlésen hirtelen kinevezte László Győzőt körzeti megbízottnak. - László Győző mesterterve azonban megbukott, a beruházás több okból is hiányos. Ezt Horváth Attila (DK) alpolgármester is elismerte a decemberi műszaki átadón - húzta alá Horváth Gábor, majd hozzátette: több millió forintból kiemelt szegélyt építenek az út mellé, mert így nem biztonságos. A lakók fel vannak háborodva.