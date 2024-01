- Ez egy komplex, összetett mérés, aminek eredménye hízelgő számunkra - nyilatkozta Sági József, a Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum igazgatója a friss rangsor kapcsán. - Tavaly harmadikak voltunk, idén ötödikek. Mondhatnánk, hogy csúsztunk kettő helyet, de mintegy 800 középiskola között ott lenni az első ötben, mindenképpen nagy érdem. S most már tényleg elmondhatjuk azt, hogy nem egyszeri, kiugró eredményről volt szó tavaly, hanem ez egy rendszeres tevékenység eredménye - tette hozzá.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint az Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült el a technikumok 2024-es rangsora. Érdekesség, hogy tavaly kevesebb átlaggal ért el jobb helyezést a Horváth Boldizsár-technikum, ami átlagát 100-ból 90,64-re tornázta fel. Az első helyezett, a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium 92,16 átlagot produkált, a második a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium 91,8-at, a harmadik az Energetikai Technikum és Kollégium 90,90-et, míg a negyedik a Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium 90,87-et. Szoros volt tehát a verseny.

Sági Józseftől megtudtuk: a Horváth Boldizsár-technikumban a szoftverfejlesztő technikus képzésre hétszeres volt a túljelentkezés tavaly. Elit gimnáziumi színvonalat jelent, hogy legalább 4,5-4,6-es átlag kellett a bejutáshoz. Ötszörös volt a túljelentkezés a pénzügyi-számvitel ügyintéző szakképzésre, oda „csak” 4,4-es, míg a vállalkozási ügyviteli ügyintézők esetében 4,2-4,3-es átlagra volt szükség. Nem csoda, ha nem csak Vasból, hanem a szomszédos megyékből is egyre több diák érkezik a szombathelyi középiskolába.

A szombathelyi gépipariban, Kovács Péter igazgatóval

Forrás: Szendi Péter

A TOP 100-as listán négy helyet lépett előre, így a 13. helyen áll a Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum: 88,48-as átlagot ért el. - Ez egy hosszú távú munkának a gyümölcse, ami most kezd beérni – értékelt Kovács Péter igazgató, nem titkolva: meglepte őket az országos rangsorban elért jó pozíció, már csak azért is, mert nem szokták figyelni ezeket a kimutatásokat. - Sok-sok éve azon dolgozunk, hogy ezt az iskolát mind az informatika, mind a gépészet területén tanuló diákok számára egy olyan hellyé tegyük, ahol minél magasabb tudást kapnak mind a szakképzés, mind a közismereti képzés tekintetében – húzta alá, hozzátéve: mind a beiskolázási, mind az érettségi, mind a szakmai vizsgák eredményei egyre jobbak náluk, aminek köszönhetően az országos rangsorban 13. helyen végezhettek. Kovács Péter szólt arról is: a tanulók és szüleik is már látják, a műszaki felsőoktatás irányába innen, a technikumból is tovább tudnak tanulni. - Az egyetemektől is jók a visszajelzéseink. Azt mondják, hogy az az alap, amit itt kaptak a diákok a műszaki szakképzésben, előnyt jelent – mondta el az igazgató.

A TOP 100-as listában az 52. a Vas Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium, 59. a Vas Vármegyei SZC Savaria Technikum és Kollégium, 83,28-as átlaggal pedig 95. a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.

A teljes lista:

1 Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium 92,16

2 Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium 91,80

3 Energetikai Technikum és Kollégium 90,90

4 Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium 90,87

5 Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum 90,64

6 Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum 90,61

7 Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium 90,22

8 Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium 90,19

9 Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum 89,68

10 Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 89,48

11 Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium 88,93

12 Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum 88,92

13 Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum 88,48

14 Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 88,44

15 Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium 88,25

16 Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 88,23

17 Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum 88,12

18 Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium 88,05

19 Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum 88,02

20 Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum 87,97

21 Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum 87,96

22 Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 87,94

23 Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum 87,80

24 Debreceni SZC Vegyipari Technikum 87,72

25 Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum 87,56

26 Győri SZC Hild József Építőipari Technikum 87,52

27 Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum 87,43

28 Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum 87,42

29 Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 87,41

30 Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum 87,29

31 Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum 87,16

32 II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum 87,00

33 Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium 87,00

34 Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 86,95

35 Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum 86,74

36 Veszprémi SZC Ipari Technikum 86,74

37 Budapesti Műszaki SZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum 86,65

38 Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum 86,61

39 Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium 86,50

40 Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum 86,33

41 Tatabányai SZC Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum 86,28

42 Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum 86,16

43 Győri SZC Bolyai János Technikum 86,15

44 Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma 86,15

45 Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum 86,04

46 Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola 86,04

47 Győri SZC Sport és Kreatív Technikum 86,01

48 Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum 85,91

49 Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum 85,86

50 Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum 85,86

51 Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium 85,77

52 Vas Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium 85,71

53 Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 85,65

54 Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium 85,61

55 Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum 85,61

56 Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium 85,61

57 Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium 85,56

58 Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum 85,49

59 Vas Vármegyei SZC Savaria Technikum és Kollégium 85,47

60 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 85,39

61 Szegedi SZC Vedres István Technikum 85,27

62 Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium 85,14

63 Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum 85,14

64 Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum 84,99

65 Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium 84,97

66 Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 84,94

67 Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum 84,91

68 Bajai SZC Türr István Technikum 84,89

69 Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium 84,87

70 Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium 84,86

71 Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum 84,78

72 Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola 84,76

73 Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 84,66

74 Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum 84,60

75 Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum 84,58

76 Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum 84,54

77 MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 84,46

78 Nógrád Vármegyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 84,42

79 Budapesti Műszaki SZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium 84,33

80 Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum 84,27

81 Székesfehérvári SZC I. István Technikum 84,27

82 Esztergomi SZC Bottyán János Technikum 84,16

83 Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum 84,12

84 Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 84,09

85 Székesfehérvári SZC Jáky József Technikum 84,08

86 Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum 84,03

87 Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium 83,98

88 Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum 83,96

89 Budapesti Gazdasági SZC Pesterzsébeti Technikum 83,85

90 Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 83,80

91 Budapesti Gazdasági SZC Szent István Technikum és Kollégium 83,76

92 Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 83,74

93 Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum 83,67

94 Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum 83,56

95 Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 83,28

96 Nógrád Vármegyei SZC Táncsics Mihály Technikum 83,18

97 Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum 83,17

98 Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár 83,09

99 Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium 83,09

100 Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum 83,04