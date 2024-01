A munkabeszüntetés miatt rengeteg buszjárat maradt ki Vasban is, káosznak azonban nyoma sem volt a szombathelyi autóbuszállomáson ottjártunkkor. Úgy tűnik, az utasok többsége felkészült az autóbuszvezetők sztrájkjára, más közlekedési módot választott. Az Ady téren a megszokottnál talán több autóbusz várakozott, néhány járat indult el. A Volánbusz "az elégséges szolgáltatásokat az utasok érdekében, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja" - erről honlapjukon adtak korábban tájékoztatást.

"Utasokat nem szállít"

A celldömölki vasútállomás előtt, az autóbuszmegállókban mintegy féltucat busz állt hétfő délelőtt. Szélvédőjükön felirat: Nem szállít utasokat! és Sztrájk! Ha dolgozna, éppen Kamondról a kemenesaljai fővárosba tartana járatával Srágli István Sándor, ám hétfő reggel ő sem vette fel a munkát. Azt mondta, az utasoktól negatív visszajelzést nem kaptak, inkább biztatják őket.

Béremelésükért sztrájkolnak

- Celldömölkön száz százalékban részt vesznek a dolgozók a sztrájkban. Minden érintett járat kimaradt - tudtuk meg az autóbuszvezetőtől, a szakszervezet Vas megyei alapszervezetének elnökétől. Srágli István Sándor szólt arról is, hasonlóan magas a sztrájkolók száma Körmenden és Kőszegen is, de Szentgotthárdról és Vasvárról is többen jelezték támogatási szándékukat. S hogy miért döntöttek úgy, hogy csatlakoznak az országos felhíváshoz?