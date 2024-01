A Farkas Károly utca teljes szakaszán 30 km/órás sebességkorlátozás vezetnek be, a 7,5 tonnás tehergépkocsik pedig nem hajthatnak be - ezekről a javaslatokról is döntenek a városstratégiai bizottság keddi ülésén. Az előterjesztésből megtudtuk azt is: a Farkas Károly utca Kalló és Prága utcák közötti szakaszán tilos lesz a várakozás, nem csak az úton, a padkán is. Augusztus 1-jétől várakozni tilos tábla kerülhet ki a Galamb utca és a Szabadnép utca közötti az autókereskedés felőli oldalon, illetve a Galamb utca és a Farkas Károly utca 95. számú háza között. Ugyancsak augusztus 1-jétől a Farkas Károly és a Szabadnép utca teljes szakaszára érvényes lesz: autóbuszok nem hajthatnak be - ha kedden megszavazzák.

Korábban nem fogadta el a városstratégiai bizottság a 30-as sebességkorlátozó tábla kihelyezésére vonatkozó javaslatot, most jóváhagyhatják azt - erről már Horváth Gábor, a városrész önkormányzati képviselője beszélt lapunknak. Szerinte a lakók többsége nem támogatja a várakozni tilos tábla mindkét oldalon történő kihelyezését, hiszen az megnehezítené az itt élők és a vállalkozók mindennapjait is. A Farkas Károly utca elején a Blaguss Agora Hungary Kft. kérésére helyezhetnek ki várakozni tilos táblát, hogy a járművek elférhessenek - tudtuk meg. A Pipacs utcából sem tudnak a buszok kihajtani úgy, hogy a sofőrök belátnák a Farkas Károly utcának az északi irányban lévő szakaszát, tehát ott egy megállni tilos táblát helyeznek el - mondta elHorváth Gábor.

A politikus kérdésünkre szólt arról is: az előterjesztésben a változtatások kezdeményezőjeként László Győzőt jelölték meg. Horváth Gábor szerint ez a lakosság szándékos megtévesztése, hiszen e tárgyban képviselőként a decemberi közmeghallgatás előtt elküldte javaslatait, mire a város jegyzője arról tájékoztatta: azok alapján a forgalmirend változtatásokat előterjesztik a januári bizottsági ülésen.