A PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjában december 11-étől zajlik a vizsgaidőszak, ami egészen január 19-éig tart. Mintegy 360 hallgató (nappali és levelező munkarendű) ad számot a félév – vagy szigorlat esetén félévek – alatt megszerzett tudásáról ezen időszak alatt – tudtuk meg Kottász Gergelytől, a PTE rektori kabinetjének sajtóreferensétől, aki azt is elmondta: a legnagyobb kihívás a második évfolyamot érinti, ahol az alapozó tantárgyak tekintetében tájanatómiából, élettanból és kórélettanból kell számot adni tudásukról. A felsőbb évesek pedig szakmai tantárgyakból (pl. belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat) bizonyítják felkészültségüket oktatóik számára.

– Örömmel számolhatunk be róla, hogy szakvédőnő mesterképzésünk első végzős évfolyama a jelen félévben teszi le záróvizsgáját – tette hozzá a sajtóreferens. A szorgalmi időszak február 1-jén kezdődik meg újra a szombathelyi központban. Kottász Gergely felhívta a figyelmet: a kar a következő tanévre nappali munkarenden a gyógytornászképzés mellett ápolóképzést is hirdet, a szakirányt választók számára pedig a Vas Vármegyei Markusovszky Oktatókórház ösztöndíjat is felajánl. Levelező munkarenden is a legnépszerűbb szakokat hirdetik meg: ápoló, mentőtiszt, szülésznő és védőnő. A kar mesterképzései közül Szombathelyen a komplex rehabilitáció, valamint a szakvédőnőképzés érhető el. Szombathelyen az egyetemi nyílt napot január 18-án, csütörtökön 9 órai kezdettel tartják meg. A képzésekre ez évben is február 15-éig lehet jelentkezni, a ponthúzás július végén várható.