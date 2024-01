2024-ben is ingyenes egészségprevenciós programokkal, rendezvényekkel várja a vármegyeszékhely és járása lakóit az EFI. Egyéni és csoportos szolgáltatásokat is kínálnak. Az egyéni lehetőségekről beszélt elsőként az irodavezető: egészségiállapot-felmérésre és egészség-tanácsadásra időpont-egyeztetéssel van náluk lehetőség. A tudatos táplálkozással, életmóddal, ideális testösszetétellel kapcsolatban adnak tanácsot. A lelki egészség védelmét segítő beszélgetésre/ tanácsadásra is jelentkezhetünk. Ezekben a hetekben indulnak csoportos programjaik, amelyek a rendszeres testmozgásra és az adott mozgásforma helyes technikáinak, módszereinek megtanulására ösztönöznek.

Hat-nyolc alkalmas tanfolyamaik között januárban alakformáló tornát hirdetnek, elsősorban az ülőmunkát végzőknek. Ízületvédő jógaprogram is indul, ezenkívül szenior-, várandós-, regeneráló és gerinctorna. Egyéb csoportos programokra is benevezhetünk majd, köztük babamasszázs-, szülői szerepre felkészítő, gyermekkor elsősegélye tanfolyamra, valamint dietetikai workshopokra. Lelki egészségünk védelmére előadásokat, csoportos önismereti jellegű tréningeket terveznek. A szociális szférával együttműködve intézményi programokkal, például aktív időskori egészségnappal, kitelepülésekkel is készülnek a 65 év feletti korosztálynak. Munkahelyi és a közösségi egészségfejlesztés keretében egészségfelmérésekkel, előadásokkal, rendezvényekkel készülnek. A 3–18 éves korosztálynak oktatási intézményi keretek között ajánlanak programokat. Feladatuk az egészségkommunikáció: arra hívják fel a figyelmet, hogy magunk tegyünk az egészségünkért. Honlapjukon és Facebook-oldalukon is tájékoztatnak a lehetőségekről.