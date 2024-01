A földön kívüli élet rejtelmeit járta körbe Kalmár János, a Magyar Ufókutatók Szövetségének elnöke, író és újságíró. Több mint 35 éve foglalkozik ufókutatással, egyik szakterülete a paranormális jelenségek vizsgálata. A Bizonyítékok a földönkívüliek jelenlétére című előadás-sorozat első alkalmán döbbenetes dolgokat hallhattunk, az előadó állítása szerint többször találkozott már ufókkal. Példaként egy svédországi utazást említett, ahol éjjel három órakor kezet fogott és beszélgetett is három földönkívülivel, akik elmondása alapján a Siz bolygóról jöttek. Azt mondta, a tudományos élet bizonyos tagjai tagadják a földönkívüliek létezését, mert különös dolgokra derülne fény, ha ez kiderülne. Hozzátette, az egyház is nagy titokban tartja a földönkívüliek létezését, ugyanis maga a vallás megdőlne sok szempontból, ha fény derülne rá. – A hatalomnak sem érdeke az emberek tájékoztatása, mivel elvesztené hatalmi mivoltát. A gazdasági rendszerek összeomlanának az idegenek elképesztő technológiájától – fejtette ki. A meghökkentő állítások után a középkor került fókuszba, ahol véleménye szerint a földön kívüli kapcsolatokról érdekes bizonyítékok tárultak fel. Kalmár János érdekfeszítő történetekkel, dokumentumokkal és érdekes fotókkal illusztrálta előadását. Kifejtette, már a középkorból is fennmaradtak feljegyzések különleges égi jelenségekről. Kitért arra is, hogy az ufók ábrázolása megjelent a korabeli művészetben, a festészetben, szobrászatban is. Példaként hozta fel Michelangelo és Leonardo da Vinci munkásságát, akik korszakalkotó műveket és találmányokat alkottak, ami Kalmár szerint annak köszönhető, hogy tudást kaptak a földönkívüliektől.