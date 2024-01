Az igazgatási tömbben az épületen belül egy szinttel lejjebb, pozícióban eggyel feljebb került a szombathelyi Fuchs Ádám, akinek a főiskola befejezése óta a kórház a munkahelye. A munkáját változatosnak mondja és nagyon szereti: meglátása szerint a pénzügyi-számviteli területen belül a költségvetési szerveknél, különösen az egészségügyben szerteágazók a feladatok és kellő kihívást jelentenek: folyamatosan változik ugyanis a jogszabályi környezet és a szerkezeti-szervezeti változások is jellemzők. Az irodájában fogadta lapunkat.

– Felsőfokú tanulmányaimat a zalaegerszegi Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Karán végeztem pénzügyi-számviteli szakon, pénzügy szakirányon. 2011-ben alapképzés (BSc), majd 2014-ben mesterképzés keretében (MSc) közgazdász szakképzettséget és vállalkozási mérlegképes könyvelői végzettséget szereztem. Az alapképzés befejezését követően 2011 júliusától a Markusovszky-kórház pénzügyi és számviteli osztályának munkatársaként kezdtem el dolgozni, kezdetben, mint pénzügyi előadó, majd 2012-től pénzügyi csoportvezetői, 2013-tól pénzügyi és számviteli osztályvezető-helyettesi, 2014 szeptemberétől pedig pénzügyi és számviteli osztályvezetői munkakört láttam el. 2017. augusztus 1-jétől, a korábbi gazdasági igazgatóhelyettes nyugdíjba vonulása után Prof. Dr. Nagy Lajos főigazgatótól és Csuka Lajosnétól a gazdasági igazgatóhelyettesi feladatok ellátására is megbízást kaptam – így szól rövid bemutatkozása, amihez még annyit tesz hozzá: amellett, hogy a szakmai tudását folyamatosan bővítette, a kórház gazdálkodásához, a pénzügyi és számviteli területhez kapcsolódó feladatokat igyekezett magas szakmai szinten ellátni. Mindig kiemelt figyelmet fordított a pontos munkavégzésre, a kollégákkal való szoros és kölcsönös együttműködésre.

– A változásokra visszatérve: mióta itt dolgozom, volt két teljes körű és egy részleges integráció a kórház életében: az egyik a körmendi és a celldömölki kórházat, a másik a sárvári kórházon belül a Gazdasági Hivatal integrációját érintette. Időközben többször módosult az államháztartási törvény és egyéb jogszabályok, különféle elektronikus aláírási és egyéb informatikai rendszereket vezettünk be, továbbá komoly kihívást jelentett a vármegyei védőnői szolgálat 2023 év közbeni átvétele is. Mind nagy horderejű lépések voltak, amelyek sok munkával, jelentős gyakorlati és pénzügyi kihatásokkal jártak. Újabb mérföldkő a kórház életében, hogy január 1-jétől a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vette át az üzemeltetési feladatokat. Jövőbeli terveink között szerepel, hogy a kórházban a zavartalan betegellátás biztosítása mellett a gazdasági működőképességünket a lehető legnagyobb mértékben javítsuk. Ehhez elengedhetetlen az orvosi műszerpark és egyéb eszközök beszerzése, cseréje, pótlása. Pénzügyi lehetőségeinkhez mérten az említetteket minden évben biztosítottuk a kórház részére. Jelenleg gazdálkodásunk felülvizsgálatára fordítjuk a hangsúlyt, melyhez elengedhetetlen a főigazgató szakmai tapasztalata és iránymutatása.

Az újonnan kinevezett gazdasági igazgatónak és – ezt hangsúlyozza – a Gazdasági Hivatal dolgozóinak is – kiemelt szerep jut a pénzügyi-gazdálkodási döntésekhez szükséges előkészítésben. Negyvenöt-ötven munkatársa – szervezetileg a pénzügyi és számviteli, a logisztikai, a műszerfejlesztési, a munka- bérügyi és humánpolitikai, az informatikai osztály, a kontrolling és finanszírozási, a belső ellenőrzési, a nyilvántartási, az igazgatásszervezési osztályok és a gondnoksági terület – jelentős részt képvisel a kórház működése során: a műtétek végrehajtása, a betegek ellátása és az osztályok működése sem valósulhatna meg kitartó munkájuk nélkül. Közös érdekük, hogy a gazdálkodásuk stabilitása biztosított legyen, mondja.

Fuchs Ádám pénzügyi-számviteli szakma iránti elkötelezettségét igazolja az is, hogy felsőfokú tanulmányai során 2010-ben Köztársasági Ösztöndíjat nyert el kiváló tanulmányi eredményének köszönhetően, továbbá, hogy a Markusovszky-kórházban 2016-ban a kórház kiváló dolgozója, 2019-ben pedig az év gazdasági-műszaki dolgozója kitüntetésekben részesült. 2014-ben a pénzügyi mesterképzés befejezése után az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületébe történő jelentkezését követően, az egyesület felkérésére a XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok kongresszuson szakmai előadást tartott két kórház integrációjáról és annak összetettségéről, a kórházat az elmúlt néhány év során ért rendkívüli eseményekről. Ezután 2017-től kezdődően bízták meg az egyesületnél a gazdasági vezetői feladatok ellátásával – 2022-ig töltötte be a pozíciót.

Az egészségügyi ágazat gazdálkodása specifikus, pályázatának elbírálásánál sokat nyomhatott a latban korábbi tapasztalata, mondja Fuchs Ádám. Ezen a ponton említi elődjét, Csuka Lajosnét.

– Igazgatónő örökségét senkinek sem kell bemutatni. Amit ő az elmúlt több mint negyven évben a szombathelyi Markusovszky-kórházért és az egészségügyért tett, az rendkívüli és példaértékű. Sohasem könnyű egy ilyen örökséget továbbvinni, de mindent megteszek annak érdekében, hogy a munkásságát ebben a szellemiségben folytassam. Az intézményben eltöltött 13 évem alatt folyamatosan támogatott, segített mindenben, igazi mentorként a szakmai fejlődésre ösztönzött. Bármilyen problémával vagy nehézséggel kellett szembenéznem, mindig számíthattam rá. A pályázat beadásánál is biztatott, a jövőt illetően pedig a támogatásáról biztosított. Ezúton is köszönöm az ő és a főigazgató úr bizalmát. De nagy köszönettel tartozom a családomnak, a barátaimnak és a kollégáimnak is. Nélkülük most nem tartanék itt, hiszen ezt egyedül egy ember nem tudja elérni.