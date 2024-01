Az elismerést január 6-án a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ötvenéves fennállásának alkalmából zajlott emlékünnepségen vehette át. Gyurácz Józsefet a magas színvonalú kutatásaiért és az ornitológiai területen végzett példamutató munkásságáért tüntették ki. Az emlékérmet negyedévente osztják ki azoknak az egyesületi tagoknak, akik kiváló tudományos eredményeket értek el, és az ornitológiai munkájuk során magas etikai normáknak feleltek meg.

Gyurácz József hosszú évtizedek óta az MME tevékenységében tagja, 1975-ben lépett e az egyesületbe, 1994 óta a Vas vármegyei csoport elnöke, 1991–1996 és 2001–2012 között a Madárgyűrűző és Vonuláskatató Szakosztály vezetőségi tagja volt. Egyetemi oktatói munkássága, valamint a Tömördi Madárvárta létesítésével és üzemeltetésével elért eredményei is kiemelkedőek. A szakembert Chernel István-emlékéremmel is elismerték korábban, és 2000-ben a Pro Natura Emlékplakettet is átvehette.