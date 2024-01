– Érdekes év volt a 2023-as esztendő. Vírustól mentes volt, azonban válságokban bővelkedett. Egy olyan év volt, amitől sokat vártunk, amikor nagy terveink voltak, aztán ezeket hétről hétre újra kellett gondolnunk… A tervek, ötletelések, megvalósítások éve lehetett volna. Ehelyett a gondolkodás, a logisztikázás, a spórolás éve volt. Tudtuk, hogy önkormányzati szinten a gazdasági válság a mi intézményünket éri el leginkább, hiszen azok a spórolások, a kiadások csökkentése, a munkahelyi körülmények negatív változásai nem várhatóak el bölcsődei, óvodai, idősek otthonai szinten – fogalmazott Boros András, majd hozzátette: minden lehetséges dolgot megtettek azért, hogy az intézmény és az önkormányzat költségvetése stabil maradhasson. Mint elmondta, a legnehezebb időszak az év eleje volt, ám a megszorításoknak meg lett a gyümölcse. Szépen lassan kezdett vis - szatérni az élet a művelődési ház falai közé.

Folytatódott a kvízbajnokság, Répcelak felkerült a hazai „stand up-térképre”, valamint a Dunántúli Színházi Fesztivál Színházi Olimpia 2023-as sorozatához is csatlakozott. Májusban aztán végleg eltörölték a korlátozásokat, mint András fogalmaz, újra felpezsdülhetett az addig sem szunnyadó kulturális, közösségi élet: a főtéren retró bulit és gyereknapot tartottak. Nyáron a Radó téren a zenés főtéri estek, bulik, kertmozik és teraszkoncertek, az épületben a gyerektáborok váltották sorra egymást. Visszafogottabb keretek között, de megrendezték a város legnagyobb rendezvénysorozatát, a Répcelaki Fesztivált. Júniusban pályázati forrásból megvalósulhatott a második Répcelaki Filmnapok. Az év hátralévő részében az intézmény helyt adott többek között véradásnak, tűzoltóbálnak, színházi társulatoknak, Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségnek, Radó-emléknapnak, Gyalogló Napnak, előadásoknak, kiállításoknak, könyvbemutatóknak, közgyűléseknek, kézműves-foglalkozásnak, Mikulás- és Karácsonyvárónak és sok más egyéb alkalomnak. Idén pedig folytatódik a már bejáratott rendezvények sora.

A korábban megszokott programok közül egy sem marad el, sőt: már most szombaton folytatódnak Musimbe Dennis fellépésével a stand up-estek, jövő pénteken pedig a Nyitott Tér Egyesülettel közös szervezésben megemlékeznek a magyar kultúra napjáról. Idén is folytatódik a Répcelaki Filmnapok, lesz Lak«n«Roll fesztivál és ebben az évben is megtartják – a tavalyihoz hasonlóan – a Répcelaki Fesztivált. Januárban rekordot döntött a kvízbajnokság, ami 2024-ben is töretlenül folytatódik. Továbbra is aktívan működnek az intézmény falai között a különböző csoportok, szakkörök: rendszeresen összegyűlnek nyugdíjasaik, a verskedvelők, de működik Répcelakon társasjátékklub, énekkar, több zenekar, képzőművészeti körök, horgolók, színjátszók, kötélugrók, rockysok, zumbások és még sokan mások is. Felpezsdült az egyesületi élet: elnökségi ülések, bankettek, összejövetelek, rendezvények sokaságát tartották az intézményben. Februárban újdonság költözik a művelődési házba: dartsversenyt tartanak majd, ami, ahogy az igazgató véli, új távlatokat is megnyithat a répcelaki és környékbeli sportkedvelők számára.