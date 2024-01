Ilyen még nem volt a világon

A 2012-ben alkotott szobor alatt egy leírást találunk, amiben a művész elmeséli, hogy azzal kérték fel a mű elkészítésére, hogy mutassa be a poszt-abortusz szindróma következményeit, mert ez óriási probléma a világon, és nincs még ilyen témájú szobor. Akkor imádkozott, hogy szüksége lenne egy képre, ami megjeleníti a megbocsátást. Az ima nyomán alakult ki és tisztult le előtte egy kép, amely síró anyát mutatott, és egy gyermeket, aki az anya fejére téve a kezét megbocsát.

Az egyház az élet szentségét hirdeti a fogantatástól

Megkérdeztük Dr. Székely János megyés püspököt arról, hogy milyen gondolatokkal fogadta, és miként közvetíti e nagyon erős szimbólum üzenetét a híveknek.

- Az abortusz az emberiség története utóbbi 60-80 évének nagyon nagy tragédiája. Jelenleg évente körülbelül 42 millió kicsi gyermeket ölnek meg az édesanyjuk méhében. Ez nem csak a kisgyermekek számára tragikus. Az esetek 95 százalékában nem egészségügyi indokkal történik meg a beavatkozás – vagy, hogy esetleg erőszakot követtek volna el egy lányon vagy asszonyon -, hanem általában magánéleti jellegű az ok, köztük a párkapcsolatok bizonytalansága. Az édesanya számára is tragédia az abortusz, mert a nőnek az egyik legszentebb, leggyönyörűbb küldetése, hogy életet adhat; ebben kap sebet ilyenkor – mondta a megyés püspök, aki azt is kifejtette:

– A szobor azért is gyönyörű, mert a kisgyermek alakja üvegből van. Ez egy kicsit jelzi, hogy a mennyekben, Isten világában ez a kicsi élet beteljesedett, nem a semmibe hullott; és az édesanyáért is imádkozik, áldását küldi. Odaátról egy gyermek mindent megért, mindent megbocsát, és áldásával kíséri a szülei életét. Vagyis a szobor kiáltani is akar a kisgyermekek életéért, és gyógyulást is akar adni az anyáknak a veszteség sebéből, illetőleg segíteni – akár olyan esetekben is, amikor nem abortusszal, hanem más módon veszítette el valaki a gyermekét.

Egy háromhetes gyermeknek már dobog a szíve

Dr. Székely János püspöki szentmisével fogadta az egyházmegyében a szobrot január 15-én a Székesegyházban. Ott azt is elmondta a híveknek, hogy mindegy, hogy a harmadik vagy a hatodik hónapban vagy születés után vágják el a gyermek életét, az élet a fogantatástól kezdve szent és sérthetetlen.

- Egy háromhetes gyermeknek már dobog a szíve. Egy hathetes gyermeknek az agyműködése már nagyon hasonló a miénkhez. A hetedik héttől kezdve a kisgyermek már vidáman úszkál a magzatvízben. A tizenegyedik héten megvan az összes körme, a tizenhatodik hét után kialakul az ujjlenyomata, ami elkíséri egész életében – idézte fel a magzat fejlődését.

Hozzátette, hogy XVI. Benedek pápa azt írta, hogy a modern ember talán azért képes megtenni az abortuszt, mert nem látja, mit tesz. Ha a kicsi testet kitennék egy asztalra, ott kellene ugyanazokat a mozdulatokat végrehajtani, akkor képtelenek volnának megtenni, az orvos nem végezné ezt el. Dr. Székely János a Néma sikoly című filmet is felidézte a szentmisén, ami egy abortuszt dokumentál.

Imádkoztak az élet tiszteletének kultúrájáért

A szentmise végén a papok letérdeltek a Meg nem született gyermek szobra elé, és elhangzott a megyés püspök által írott életvédő ima, amely hálaadás volt minden gyermekért, minden megfogant emberi életért. Úgy fogalmazott: „Annyi kincs van elrejtve minden gyermekben, annyi lehetőség, ami előjöhetne majd az életéből. Add, hogy minden megfogant kisgyermek a világra jöhessen és élhessen!

Add, hogy az egész társadalom segítse az édesanyákat, különösen azokat, akik nehéz helyzetben vannak! ... Imádkozunk Urunk a várandósság ideje alatt meghalt kisgyermekekért is, akik nagyon hamar léptek be a Te szereteted és örömöd országába. A mennyei világ nagy kincsei ők, akik romlatlan és gyermeki lélekkel áldanak Téged. Adj a szüleiknek vigasztalást és erőt, adj nekik nagy és élő hitet, add, hogy érezhessék gyermekeik áldó jelenlétét az életükben!”

Az imádság arról is szólt, hogy „az élet tiszteletének kultúráját építhessük fel, olyan világot, ahol helye van a megszületendő gyermeknek, az idősnek, a betegnek, a sérültnek is! Mennyei Atyánk, tedd világunkat olyan hellyé, ahol tisztelik, ünneplik, védik és oltalmazzák az életet!”

A Meg nem született gyermek január 23-ig naponta reggel héttől este hét óráig látható a szombathelyi Székesegyházban, aztán útnak indul az egyházmegyében. Érdemes megnézni: az áttetsző gyermek szinte megszólal, miközben megsimogatja síró szülője fejét: „Anya, itt vagyok!”