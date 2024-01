-A tavaly előtti két év csapadékmentes időjárása komoly kihívás elé állította a horgászatot és a halgazdálkodást, ami magas és folyamatosan emelkedő halárakat hozott még a tavalyi év első felében is. A rajtunk kívülálló okok miatt kialakult gazdasági nehézségek, a rendkívüli áremelkedések ellensúlyozása érdekében elkerülhetetlen volt a jelentős áremelések végrehajtása a tavalyi évben a horgászjegyek vonatkozásában is. Szövetségünk és a Magyar Országos Horgász Szövetség sem öncélúan döntött a jelentős áremelések mellett, hanem kiemelten fontos cél volt, hogy a nyolc - tíz évvel ezelőtti állapothoz képest napjainkra duplájára növelt halasítási mennyiségek megmaradhassanak a horgászati igények kiszolgálása érdekében - kezdte Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. Hozzátette: a szövetség horgásztavainak környezeti állapota - számos közjóléti beruházásnak köszönhetően - sosem látott fejlődésen ment át az elmúlt hat évben. A szabadidős tevékenységek közül a horgászat a legkedvezőbb árfekvésű és a társadalom széles csoportja számára elérhető aktív kikapcsolódási forma maradt.

Puskás Norbert, Monos Tibor, Porteleki Gábor, Majthényi László, Seregi Miklós, Tisztújító közgyűlést tartott a Vasi horgász egyesület, melynek keretében elismeréseket is átadtak

Fotó: © Cseh Gábor

Puskás Norbert szólt arról is: a rekordot hozó 2022. év után (12.002 fő) tavaly, 11.570 fő felnőtt és gyermek horgász váltott érvényes horgászokmányt közösségünkben. A csökkenés ellenére is nagy öröm számukra, hogy a gyermek állami jegyet váltó pecásaik száma 1765 fő volt. - Kiemelt célunk minden évben, hogy az általunk hasznosított horgászvizekre egyre többen váltsanak területi horgászjegyeket. A felnőtt éves területi jegyekből 370 darabbal kevesebb fogyott 2023-ban. A jegyárak emelkedése mellett ezt a negatív fordulatot elsődlegesen a horgászatra fordítható szabadidő csökkenésének és a horgászokat, valamint családjaikat érintő pénzügyi nehézségekre, valamint a természetes horgászvizeinken tapasztalható gyakori áradásokra vezetjük vissza. Ezen éves jegyváltás mérséklődés mellett is még összesen 3212 fő felnőtt találta meg a kikapcsolódási lehetőségét éves területi jegy formájában a vasi vizek partján. Fontos kiemelni, hogy a napi horgászjegyek értékesítési száma jelenlegi információink alapján 30 % növekedett, így az éves jegyből eredő veszteségeket részben kompenzálta ez a tény - fűzte hozzá. A tavalyi eredmények között említette továbbá: mintegy 733 fiatal választotta a vasi vizeket pecázásának helyszínéül, a sikeresen vizsgázók száma elérte a 220 főt, valamint 135 millió forintért vásároltak őshonos halakat. - A tavalyi halasítás a csökkenő horgászlétszám és területi jegyváltások tükrében kimagasló eredmény, ami abban is meglátszik, hogy több esetben sikerült jelentősen túlteljesíteni a halgazdálkodási tervet. Pontyból 57.991, fehérhalakból 34.600 csukából 1000, kétnyaras süllő 882, kétnyaras szivárványos pisztrángból 150 kilogramm, továbbá és 7000 előnevelt sebes pisztráng, 12.500 előnevelt balin, 5000 előnevelt domolykó és 20.000 csuka került a vasi vizekbe – sorolta.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által rendezett versenyek szinte mind telt házzal valósultak meg, továbbá több mint 15 rendezvénynek voltak fő, vagy társrendezői.

- A jövő további kihívásokat és megoldandó feladatokat tartogat számunkra, de azért dolgozunk, hogy vasi horgászközösség tovább erősödjön, és minden tagja pozitív élményekkel gazdagodva tölthesse idejét a vasi vizek partján - zárta gondolatait Puskás Norbert.