– Ez sem volt egy könnyű esztendő. A pandémia után az energiaválság nyomta rá bélyegét a város életére. Tavaly februárban úgy fogadtuk el a 2023-as költségvetést, hogy közben költségmegtakarítási intézkedésekről tárgyaltunk az intézményvezetőkkel. Az energiaárak azóta lejjebb mentek, és az éves iparűzésiadó-bevétel is meghaladta a várt mértéket, de ezt akkor még nem tudhattuk – emlékezik vissza Fehér László, Celldömölk polgármestere 2023 elejére. Hozzáteszi: a kényszerbezárások mellett számos eredményt is elkönyvelhettek tavaly. Ezek közül is kiemelkedik: mintegy 1,3 milliárd forintnyi kormányzati támogatásból megújult a városon átmenő főút, ezzel régi vágya vált valóra a celldömölkieknek. A városvezető bízik abban: az evangélikus templomig még hiányzó 560 méteres szakasz felújítása is megkezdődhet idén. Hasonlóan nagy volumenű a Vasparipán a Vulkánhoz! elnevezésű projekt. A kormány két lépcsőben támogatta a város legújabb turisztikai attrakcióját, összesen 536 millió forintból valósult meg a beruházás. Tavasztól a közel 700 méter nyomvonalon kialakított kisvasút mellett játszótér, korhű állomásépület és abban kialakított kiállítás várja a látogatókat a Ság hegy lábánál. Fehér László szerint beleillik a város hosszú távú turisztikai terveibe a Szív Pince beruházás.

Mint ismert, az önkormányzat megvásárolta, pályázati forrás segítségével, önerővel kiegészítve felújította és a Kemenes Vulkán Park kezelésébe adta a kultikus Szakály-pincét, ahol akár egy nagyobb számú, autóbusznyi csoport befogadására alkalmas bemutatóhelyet alakítottak ki. Az érdeklődők itt megismerkedhetnek a Ság hegyi szőlőtermesztés hagyományaival, borkóstolókat tartanak, de egyéb civil programoknak is kitűnő helye, találkozási pont lehet. A pozitívumok között említi továbbá az ipari park bővítését, hogy új attrakcióval bővült a fürdő, és megkezdődött az alsósági óvoda épületének korszerűsítése. Az idei évre is vannak már tervek. Pályázati forrásból további 150 millió forint jut energetikai korszerűsítésre a városban: a Városháza, a Kemenes Vulkán Park és a Népjóléti Szolgálat két telephelyét érinti a beruházás. A polgármester emlékeztet: korábban arról döntött a képviselő-testület, hogy az ingatlan- és telekeladásokból befolyt összeget külön alapba rakják és energetikai korszerűsítésre fordítják, így plusz 60 millió forintot fordíthatnak megújuló energiát használó rendszerek kialakítására, ami idővel megtérül. A legutóbbi ülésen több út- és járdafelújításról is döntöttek a képviselők, ezeket már az idei költségvetés terhére tervezik megvalósítani.

– Az önkormányzati ciklus elején azt mondtam: lehet ez az utolsó. Érzek azonban még magamban erőt, és most kezd beérni az előző évek munkájának gyümölcse, szeretném befejezni a még félben lévő beruházásokat – fogalmaz az önkormányzati választásokat firtató kérdésre. Fehér László azt mondja: azt, hogy 10 ezer fő alá esett a város lakosságszáma és egyetlen választókerületnek számít majd a város, érzelmi szempontból a legnehezebb megélni. Addig azonban még van öt hónap, és a munka nem áll meg. Idén negyvenötödik születésnapját ünnepli a város – a januári jubileumi rendezvény előkészületei már javában tartanak.