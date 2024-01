A vasi vármegyeszékhely sírkertjében Dóró Jánost a család és a rokonok mellett nyugdíjas tűzoltók és katasztrófavédelmi vezetők testületi tiszteletadás mellett búcsúztatták. Az egyházi és polgári szertartást dr. Perger Gyula plébános celebrálta.

A búcsú hangján szólt a gyászolókhoz Kovács Péter, aki felelevenítette az ezredes tűzoltó múltját. A beszédek után a gyászolók végső nyughelyére kísérték Dóró Jánost. Közös imádságot követően az urnát egy tűzoltógépjármű szirénájának hangja mellett helyezték végső nyughelyére, majd felcsendültek az Il Silenzio hangjai - írja oldalán a Katasztrófavédelem.

Az ezredes több mint három évtizedig dolgozott a Belügyminisztérium tűzoltóságának állományában. Belügyi szolgálatát 1947-ben, a Makói Városi Tűzoltóságon kezdte, mint vonulós tűzoltó. A tűzoltóságok államosítása után, 1948-ban Budapesten, az újpesti tűzoltó laktanyában Alapfokú Tűzoltó iskolába került, mint hallgató. A Tűzoltó Tiszti Iskolát 1950-ben végezte el, majd azt követően a tűzoltók kiképzésével foglalkozott. 1951-től Budapesten a Martinovics téri tűzoltó laktanya, az Üzemi Tűzoltóparancsnok Képző Iskola iskolaparancsnoki beosztásában dolgozott. Ezt követően az Országos Tűzoltóparancsnokságon töltött be vezető beosztást.

A Vas Megyei Tűzoltóparancsnokság megyei parancsnokává 1956. február 1-jével nevezték ki, és nyugállományba vonulásáig, 1980. május 31-ig töltötte be ezt a beosztást. Komoly érdemei voltak abban, hogy a tűzoltóság és a tűzoltó hivatás vármegyénkben megfelelő társadalmi elismerést szerzett. Kiváló szakmai, és több, mint két évtizedes parancsnoki munkája eredményeként a vármegye tűzvédelmi helyzete igen komoly mértékben fejlődött. Ismertségét és elismertséget szerzett magának az önkéntes és hivatásos tűzoltóságok körében, de a társadalmi és tudományos életben is. Szigorú, következetes, jó szándékú parancsnok volt. Példát adott életmódból, viselkedésből és hivatásszeretetből. Generációkkal ismertette és szerettette meg a hivatásos szolgálatot, de családjában is akadtak követői. Számos alkalommal részesült kitüntetésben és elismerésben.