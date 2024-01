Az egyedi díszítésű karácsonyi kocsik a téli szünet végéig mindennap közlekednek: a menetrendben meghirdetett hagyományos személyvonatokban lehet ezekkel a hangulatos járművekkel utazni, melyek óránként indulnak a végállomásokról.

Január 7-ig mindennap a téli hétvégi menetrend érvényes. A két végállomásról egyaránt óránként indulnak vonatok, Hűvösvölgyből 9:10 és 16:10 között, míg Széchenyihegyről 10:03 és 17:03 között. Ezen a télen egy fénymozdonyból és fénykocsiból álló igazi fényvonat is várja már az utasokat: Hűvösvölgyből páros óra 10 perckor, Széchenyihegyről páratlan óra 03 perckor indul, érdemes akár késő délután is útra kelni és gyönyörködni a kivilágított szerelvényben.

A hagyományos, dízelvontatású vonatokon kívül január 6-án és 7-én a gőzös is közlekedik. A nosztalgiavonat szerelvényében két feldíszített utasterű jármű is fut: az egyik kocsija a már korábban is ilyenkor karácsonyi belsőt kapott, 1929-ből származó, kék lillafüredi mellékkocsi; új társa viszont egy igazi kuriózum, a Gyermekvasút legöregebb járműve, az 1912-ben Aradon készült zöld nyitottperonos kocsi, ami a napi forgalomban máskor csak nagyon ritkán látható.

Január 8-tól a kisvasúton visszaáll az iskolaidőben megszokott közlekedési rend: ekkortól a vonatok ismét csak keddtől vasárnapig járnak majd, munkanapokon rövidebb üzemidőben, de a hétvégi forgalomban egész télen lehet számítani a gőzvontatású nosztalgiavonatok közlekedésére is.

A menetrend a Gyermekvasút honlapján érhető el.