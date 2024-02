– Már állnak a sátrak, pénteken beköltözhetnek a böllérverseny résztvevői – mondta elöljáróban Szijártó László, majd hozzátette: idén 27 csapat vesz részt a Kárpát-medence legnagyobb nemzeti disznóvágásán. A határokon túlról tíz csapatot várnak, a legtöbben már megérkeztek Vas vármegyébe.

A program szombat reggel hat órakor kezdődik, minden csapat a saját hagyománya, ízlésvilága alapján készíti el a disznótoros ételeket. Kaczor Zsolt Mihály polgármester és a győrváriak az elmúlt években már bizonyították, hogy remek házigazdák, idén is sokféle finomsággal készülnek. A csapatok sátrainál is lesz kínálás, minden egység készül kóstoló tálakkal. Nem is akármilyenekkel: egymást próbálják überelni a csapatok mind a tálalást, mind az ízeket tekintve. A rendezvény jótékony célt szolgál: a disznók karaját nagycsaládosoknak ajánlják fel.

– Mintegy 150 önkéntes segítő dolgozik azon, hogy a Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny idén is sikeres legyen. Köszönjük a munkát mindenkinek. Úgy tűnik, az időjárás kegyes lesz, minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk – zárta szavait Szijártó László.