Csaknem 5,5 milliárd forintból gazdálkodik idén Celldömölk önkormányzata, a bevételek és a kiadások végső mérlege nulla forint. Az előző évből áthozott közel kétmilliárd forint fedezi az idei hiányt. A város folyószámla-hitelkerete összesen 135 millió forint, ez átmeneti likviditási problémák fedezésére szolgál. Az intézményrendszer működtetésében újdonság: a testület 2023. december 31-ével döntött a Kemenes Vulkán Park mint költségvetési szerv megszüntetéséről, így három intézmény – Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár (KMKK), Városgondnokság, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal – bevételeivel és kiadásaival kell számolnia az önkormányzatnak.

Több mint 341 millió forintot nyújt a kormány az állami feladatalapú intézmények működtetésére, ezt az önkormányzatnak csaknem 430 millió forinttal kell kiegészítenie. Ezenfelül a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez 766 millió forintos állami támogatás mellett 37,4 millió forintot, a városi óvoda működtetéséhez 333,7 millió forintos állami támogatás mellett 7,5 forintot biztosít a képviselő-testület.

A KMKK működését 84,8 millió forinttal egészíti ki az önkormányzat. Egyébként az állam több mint 22 millió forinttal támogatja az intézmény működését, továbbá bérjellegű támogatásban is részesülnek a kormány részéről. A celldömölki önkormányzat a legmagasabb összeget – mintegy 220 millió forintot – a Városgondnokság finanszírozására fordítja. A pénz azonban nem a működéshez szükséges: mintegy 26,9 millió forintot beruházásra, 49,9 milliót felújításra kapnak.

Két sportcsarnok és a CVSE sportlétesítmény működtetése, az üdülőtábor, a piac és az ingatlankezelés is a Városgondnokság feladatai közé tartozik. Mintegy 191,8 millió forint működési bevétel szerepel a tervezetben, míg építményadóból 6, kommunális adóból pedig 41 millió forint bevételre számítanak. Idegenforgalmi adóból tavaly több mint 13 millió forint folyt be, 2024- ben 10 millió forint bevételt terveznek ebből az adónemből.

A legmagasabb bevételre ezúttal is az iparűzési adóból számíthat az önkormányzat: tavaly 640 millió forintot irányoztak elő erre a célra, végül a könyvelésre kerülő összeg meghaladta az egymilliárd forintot. Idén mintegy 750 millió forintnyi bevétellel számolnak az iparűzési adóból. Az idén szerdán ül össze először Celldömölk képviselőtestülete: a költségvetési tervezet mellett több gazdasági társaság üzleti terve is a városatyák elé kerül, akiknek egyebek mellett a nagyrendezvények és a balatonrendesi táboroztatás ügyében is dönteniük kell.