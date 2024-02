Jótékony hatásúak a stresszes állapotokra, a felfokozottságra, a túlzott izgalmi állapotra, feloldják az érzelmi blokkokat. Segítenek az immunrendszer erősítésében, megszüntetik az alvászavarokat, lecsendesítik a szervezetet, fokozzák a koncentrációt. Hatékonyak a tanulási nehézségek esetén, javítják a motorikus képességeket. Sérülések, zúzódások esetén felgyorsítják a gyógyulási folyamatot. Eredményes lehet a használatuk sajátos nevelési igényű és/vagy magatartászavarral küzdő gyermekeknél is – hosszú a sor a hangtálak és hangeszközök hangfrekvenciájának és rezgésének pozitív hatásairól, amit Gerencsér János tapasztalata szerint már az első pillanattól érzékelnek a gyermekek. A hangterapeuta korábban 15 évig táboroztatott, tíz évig egy ausztriai fürdőkomplexumban dolgozott animátorként – ért a gyermekek nyelvén, és saját bevallása szerint szimbiózisban él a hangtálakkal. (A kecskeméti Balla Tibornál kezdett tanulni – az ő irányvonalát képviselte a hangtálazásban, majd a Peter Hess-féle irányt tanulmányozta, és a szombathelyi Radnai Zsuzsánál, a Peter Hess Institut magyarországi akadémiájának vezetőjénél és később a budapesti Gong Akadémiánál is képezte magát Krayné Faragó Zsuzsannánál és Kray Györgynél, hogy a különböző irányokat ötvözze.)

A már említett rezgésről pedig mint kapcsolódási formáról beszél, ami nem gátol, hanem támogat. – A gyerekek nyitottak, ezáltal nagyon könnyen tudnak kapcsolódni a hangtálakhoz és a rezgéshez. A rezgések hidat képeznek, amit a hétköznapi életükből kiszakadva pillanatok alatt a magukévá tudnak tenni. Átkerülnek egy másik világba, ahol komolyan és mégis játékosan kezeljük a dolgokat, az ő nyelvükre, érzéseikre lefordítva. Az élethelyzetüktől, a nevesített problémától függően egyéni, páros vagy csoportos gyermek-hangtálprogram íródik a számukra. Ha viselkedési problémákkal, félelmekkel, pánikjelenségekkel van dolgunk, akkor egyénileg, a gyermek világához alkalmazkodva, játékosan épül fel a program mesékkel, játékos rezgésekkel. Ha társra van szükségük – testvérre, szülőre –, akkor páros folyamatként: kettejük között kimondás helyett rezgéssel oldódnak ki a problémák. A csoportos foglalkozáson pedig minden gyermek tükröt tart a másiknak is, mégis van egy közös nyelvük, a játék, melynek eleme a hangtál. Az, hogy ez motorikus játék vagy nyugalmi állapotot elérő foglalkozás felé megy el, a térben dől el. Ha egy gyermek a hétköznapjaiban pörög és arra van szüksége, hogy belső nyugalmat találjon, annak eszközt sem kell adni a kezébe: kiválaszt magának egy gongot, püföli, és a gong kapcsolódik hozzá, segíti a dühét, agresszióját átalakítani, lenyugtatni. A csoportban pedig sokszor érzetre, zsigeri módon rányúlnak a gyerekek arra az eszközre, amire szükségük van. Nincs vita, hogy melyik hangtál kié – az egyéniségükhöz választanak, és kibontakozhatnak.

Előfordul, hogy vizet tesznek a hangtálba, szökőkutat hoznak létre, ezzel is bebizonyítva, hogy a rezgés mire képes. Léggömböket fújnak fel, és csak a rezgéssel irányítják őket. Kezükben tartják a hangtálat, átadják egymásnak. A kíváncsiság viszi őket. Játszanak az eszközökkel, akár hétköznapi játékokat hangtálas verzióban. Közben kapcsolódnak egymáshoz is, megtanulnak adni, kapni, megtapasztalják, milyen nagyobb figyelemben részesülni vagy éppen háttérben maradni – magyarázza. Nem előre megírt, koreografált tehát a koncertélmény, mint ahogy sokan elképzelik. Jánosé pedig leginkább közvetítőszerep: lehetőséget teremt arra, hogy a gyermek megismerjen és kipróbáljon egy hangtálat, rájöjjön, hogy nem tud hibázni. Mankót, tükröt és eszközt ad. Figyel és reflektál a folyamatokra. A problémák tára, amelyekkel felkeresik, széles. – A kisiskolásoknál az önbizalom hiánya vagy a túlcsordulása is megjelenik, csakúgy, mint a testkép zavarai, szélsőséges esetekben az önbántalmazás. A tanuláshoz kapcsolódóan a belső feszültség, a tanulás korlátai, a hiperaktivitás – ezáltal a külvilág is bekapcsolódik, hiszen az ilyen gyermek jelenlétében zaklatottá válhat a tanóra, a foglalkozás, másokra is kihat a viselkedése. A járványidőszakban a célnélküliség, motivációhiány jelent meg. A hangtálterápia változást hoz, öngyógyító folyamatokat indít be azáltal, hogy a rezgéshullámok átjárják a teljes testet, a test és a lélek energiáit harmonizálják. Hozzásegítenek a test energiamezejében keletkezett zavarok helyreállításához. A gyermek ezt a rezgést viszi magával a családjába is. Ha ő kiegyensúlyozottabb, a szülő is az lesz.