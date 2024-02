Programok 1 órája

A sportos életmódot népszerűsítik idén is Sárváron

Mozgalmunk már több mint egy évtizedes, népszerűsége azonban töretlen. Idén is sokféle sportrendezvénnyel készülünk, amelyhez újabb ösztönzést ad, hogy Novák Katalin köztársasági elnök hivatalosan is a mozgás évévé nyilvánította 2024- et – mondta el Dr. Máhr Tivadar, a Mozdulj Sárvár! program ötletgazdája az évnyitó megbeszélésen.

Polgár Patrícia Polgár Patrícia

A Mozdulj, Sárvár! évnyitó megbeszélésén Forrás: VN

Az alpolgármester hozzátette: közös szurkolást is terveznek a 2024-es labdarúgóEurópa-bajnokság és a nyári olimpia idejére. A szervezők rögzítették: a programsorozat idén is a Sárvár Arénában megrendezett teremtájfutással indul február 22-én. A programok sorában ezt március 9-én egy nemzetközi karatekupa, majd a hónap végén a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár rendezvény követi. Április 27-ére városi sportnapot terveznek, sőt, a sárvári egyesületek elhivatottak abban, hogy idén is csatlakozzanak a Futókörök Napjához. Ezeken kívül lesz még idén Sárváron sportágválasztó, nyári szezonnyitó strandkézilabda-torna, íjászversenyek és félmaraton is. – Én annak örülnék a legjobban, hogy ha a városi sportos életmód minél inkább elterjedhetne – fogalmazott dr. Máhr Tivadar, majd hozzátette: ehhez Sárváron minden lehetőség adott.

