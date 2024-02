Robert Kojc, Határon Túli Szlovének Hivatala képviseletében kiemelte: az oktatás ügye minden nemzet életében elsődleges, hiszen fontos, hogy a fiatalabb generáció tovább vigye a nyelvet és vele együtt a kultúrát is. Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztályának vezetője így fogalmazott: France Prešeren, a szlovén himnusz szerzője a hazaszeretet és a béke jelképe is, akinek emlékét kiemelten őrzik a Rába-vidéken. Az osztályvezető arra is kitért, hogy szlovének már a magyarok előtt is éltek a Kárpát-medencében.

– A több évszázados örökséget a magyar kormány is támogatja, idén eddig 220 millió forint támogatás érkezett a Rába-vidékre a Miniszterelnökségtől. A szlovén nemzetiség – bár lélekszámában az egyik legkisebb – mégis élettel teli és aktív közösség, amelynek tagjai közül egyre többen merik vállalni a kettős identitást. Ezt az elmúlt év népszámlálási adatai is alátámasztják. A szlovén közösség ugyanis egyharmadával gyarapodott a 2011-es adatokhoz képest, 2022-ben 3965 ember vallotta magát szlovénnek. Dr. Darjo Felda szlovén nevelésügyi és oktatási miniszter arról beszélt, hogy a gyönyörű Rába-vidéken gazdag a kulturális örökség.

– A térségben élő nemzetiségi közösség elkötelezett abban, hogy az örökséget megtartsa és továbbadja. A szlovén nyelv tanulása az identitás megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen. A mai műsor szimbóluma a kék nefelejcs volt, mégpedig 3965 kék nefelejcs. Minden egyes virág egy-egy Rába-vidéki szlovént szimbolizált, akikre a közösség kivétel nélkül büszke – tette hozzá végül.