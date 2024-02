Különleges programmal várta az időseket a Szent Anna Ház csütörtökön. Vass Péter, az intézmény szakmai vezetője elvezette a közönséget a kávézás világában rejlő apró részletekbe, bemutatva a különféle pörkölési eljárásokat, kávékészítési módszereket, kávéfajták karakterét. Az ízorgia közben a résztvevőknek lehetőségük volt megosztani saját tapasztalataikat, kérdéseiket feltenni és persze a kóstolás sem maradt el.

Kotyogós, darálós, kapszulás – a lehetőségek tárháza ma már jelentősen megnőtt. Nem is gondolná az ember, mennyi mindenre oda kell figyelnünk, ha igazán jó kávét szeretnénk inni. Az sem mindegy, milyen vízből készítjük – tudjuk meg az előadótól. Kapható kifejezetten erre a célra gyártott kávévíz, ami összetételében gyakorlatilag egy ásványvíz, de mégis finomabbá teszi a végeredményt, ahogy a különböző babavizek is.

Vass Péter felhívja a figyelmet, sosem szabad a kávézaccot napokig benne hagyni a kávéfőzőben, a lefőzés után azonnal ki kell takarítani a tartót. – A kávé ízét rettentően befolyásolja, ha az előző napi zaccot folyamatosan benne hagyjuk. Gondoljunk csak bele, a tányérunkból sem eszünk úgy, hogy a tegnapi maradék rajta van. – von párhuzamot az előadó.

Igazi barista „eszközparkot” tár elénk: létezik például kávéelosztó tű, ami arra szolgál, hogy az őrölt kávét a lefőzés előtt egyenletesen eloszlassuk. De előkerül barista mérleg, kávéörlő, tejkiöntő és egy fogkefére hajazó tárgy is, amivel mint megtudjuk, a kávégép külsejét kell megtisztítani a lerakódott zacctól.

Évtizedes gyakorlatok dőlnek meg az előadás alatt – a jó öreg kotyogóssal legtöbben úgy főzik a kávét, hogy lezárják a tetejét. Vass Péter felhívja rá a figyelmet, hogy ez nagy hiba, mivel a gőz nem tud elpárologni, így a kávé alját elkezdi égetni, annak íze így savanyú és kesernyés lesz. Ezt az égést gátoljuk azzal is, ha forralt vizet teszünk a kávégépbe hideg helyett – sokkal ízletesebb és kevésbé „égett” lesz a végeredmény.

Arra is kitér, hogy különleges kávékat varázsolhatunk kifejezetten egyszerű módon. Az őrölt kávé tetejére a lefőzés előtt egy kis zacskó nádcukrot szórunk és így egyben kezdjük el lefőzni. A nádcukor a forró víztől karamellizálódik, és ad neki egy nagyon finom, enyhé édeskés ízvilágot – ezt hívják egyébként kubai eszpresszónak. De ez ugyanúgy működik 2 grammnyi fahéjjal is. A kávé édesítő szirupokból is Dunát lehet rekeszteni már, zöld almás, karamellás, de még chillis ízű kávét is szürcsölgethetünk, ha kedvünk tartja.

A Szent Anna Ház gondozottjai indonéz kávékülönlegességeket is kóstolhattak. Amíg lefőtt – a megfelelő, szakszerű, precíz módon – az italkülönlegesség a kávézacc felhasználási módjait veséztük ki. Nagy hasznát vehetjük kertészkedés során, például a komposztba, de szépségápolásra is ajánlott. A kávézacc arcradírként nagyon hatékony, ahogy a hajtövet is erősíti, ha kicsit felhasználunk belőle hajmosás közben. Arról nem beszélve, hogy az egyik leghatékonyabb lefolyótisztítóként is ismeretes. - Ha a hortenzia földjére kávézaccot öntünk, akkor pedig kék lesz a virága. – hangzik el a közönség soraiból.

Végül szóba kerül a sokak által ismert Kopi Luwak kávé, ami a cibetmacska ürülékéből kiválogatott kávébabból készül. Jelenleg a világ legdrágább kávéja, itthon egy kilóért 200 ezer forintot kell fizetni. Úgy tűnik, nem véletlenül: - Az egyik legfinomabb kávé, amit eddig kóstoltam. - hangzik el az egyik résztvevőtől.