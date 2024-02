Eszter hároméves kortól foglalkozik gyermekekkel – traumákkal, elakadásokkal, egyéb problémákkal keresik meg a szülők, ő pedig igyekszik támogatni a fejlődést, olyan nézőpontokat adva, amelyekkel eszközt kapnak, hogy megismerjék a gyermeküket és önmagukat. A szülők gyakran magukat vádolják: ők a hibásak, aki miatt „rossz” a gyermek. Eszter nézőpontváltást próbál náluk elérni, segítségül hívva más „GPS-kódokat” is – ilyen az asztrológia is.

Mint mondta, Balogh Ildikóval sodorta össze a sors, akiről kiderült, hobbiból hivatásává vált az asztrológia, amellyel gyermekei révén mélyedt el, hogy megértse a maga és az ő működésüket. Ildikó amellett, hogy természetgyógyász és jógaoktató, a pszichológiai szemléletű asztrológia képviselője – a meghatározás szerint ez az asztrológia személyiségközpontú, fejlődésorientált formája. A belső pszichés karakter feltárásán keresztül segít megérteni az egyén életébe alapvetően tanulási szándékkal bevonzott élethelyzeteket. Bemutatkozásában hangsúlyozta: a gyermekek asztrológiai képlete mintegy „használati útmutató, kulcs” hozzájuk, csak tudni kell olvasni benne.

Ha megfejtjük, felismerhetjük a gyermek érzelmi kötődésének, testvérekkel és közösségben való viselkedésének mozgatóit, azt is, hogy milyen energiát hordoznak és hogy az egyes életszakaszokban hogyan változnak. Mindez komplex folyamat, ám, ha egy gyermek ilyen munícióval indul, akkor előre tud haladni az önismeretben és tudatosabbá válik abban is, hogy az öngyógyítás természetes folyamat. Mindez a családon belül az egymáshoz való kapcsolódást, a családi rendszer javítását is segíti.

Mennyire befolyásolók, hogyan mutatkoznak meg az asztrológiai képletben a generációs minták és az elvárások? Hogyan használhatjuk az asztrológiai útmutatót a gyermeknevelésben? Szülőként, gyermekként hogyan oldhatjuk fel magunkban a bűntudatot? Önismerettel hogyan segíthetjük a szülő-gyermek kapcsolat egészséges megőrzését? – mindezekről részletesen is szó esett az érdeklődőkkel megtelt kisteremben.