- Mivel az első években fejlődik a leggyorsabban az emberi test, az esetleges elváltozások korai felismerése és kezelése kiemelten fontos – mondta az előadó, majd hozzátette: minden fejlődési szakasznak megvannak az adott életkorra jellemző ortopédiai problémái. A születést követően kötelező csípőszűrésen esnek át a kicsik, majd a helyzetváltoztató mozgások megjelenésével különböző jelek utalhatnak eltérésre. A járás kezdetétől különös figyelmet kell fordítani a lábdeformitás esetleges megjelenésére. Ahogy Gyarmati Gergely is hangsúlyozta: a megfelelő lábbeli kiválasztása fontos, emellett jó, ha a gyermek mezítláb közlekedik, vagy lábtornát végez, mert az erősíti a talp izomzatát, a láb boltozatát. A gerincferdülés az iskoláskor legjellemzőbb mozgásszerszervi betegsége – mondta a szakember, majd felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára: a rendszeres testmozgás, sportolás, - kiemelten az úszás - jótékony hatással van erre a betegségre.

A helyes testtartás mind járás, mind ülés során fontos, figyelni kell rá. -Az elhízás is növelheti a gerincferdülés kockázatát, ezért az egészséges étkezés és mozgás a gerinc egészségének fenntartásához is hozzájárul. Kényelmes és ergonomikus környezet kialakításával is sokat tehetünk a helytelen testtartás ellen és a gerinc tehermentesítéséért. A rendszeres szűrővizsgálatokon az orvosok az esetleges eltéréseket időben felismerhetik és szükség esetén a korai kezelés lehetőségét javasolhatják. Ezért is fontos, hogy a szülők a megelőzésben is partnerként vegyenek részt – fűzte hozzá zárásként az előadó.