A Szökős Néptáncegyüttes 35. jubileumi estjén megtelt a szombathelyi sportház

Megtartotta 35. jubileumi gálaműsorát vasárnap az ELTE Savaria Egyetemi Központ Szökős Néptáncegyüttese az Agora MSH-ban – rengeteg tapssal, baráti köszöntőkkel, ajándékokkal ünnepelték a születésnapot.

Az est számadás volt az elmúlt évek eredményeiről, s egyben emlékezés a táncműhely 35 esztendejének sikereire, élményeire, a műsorvezető az együttes egyik alapító tagja, Gergó Judit volt.

Lezajlott az úszó diákolimpia városi-megyei döntője a Fedett Uszodában. A különböző úszószámok győztesei kvalifikálták magukat a márciusi egri országos döntőbe.

A Vas Megyei Diáksport Egyesület és Szombathely Megyei Jogú Város Diáksport Bizottsága közösen rendezte meg az idei úszó diákolimpia helyi, azaz város-megyei döntőjét. A megmérettetésen 450-500 versenyző vett részt öt korcsoportban. Az úszószámok győztesei bejutottak a március 23-i országos döntőbe, amelynek Eger ad majd otthont.

Amit lehetett megszegett a vasi motoros: jogosítvány nélkül, ittasan kacsázva ment az úton

A Szombathelyi Járási Ügyészség járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette és ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, akit a vádirat szerint a bíróság – szintén ittas járművezetés miatt – 2022 októberében évekre eltiltott a közúti járművezetéstől. Ennek ellenére a vádlott lakott területen súlyos fokban ittasan vezetett motorkerékpárt. Az ittas sofőr egy egyenes útszakaszon áttért a szemközti forgalmi sávba, ahonnan az útpadkán át az árokba hajtott, majd nekiütközött egy személygépkocsi oldalának.

A vádlott cselekményével több KRESZ szabályt is megszegett, mert egyrészt úgy vezette a gépjárművet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt, és ezért nem tudott az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, jobbra tartva közlekedni, másrészt a közúti járművezetéstől is el volt tiltva. Ezen kívül a motorral úgy vett részt a közlekedésben, hogy arra a jogszabályban előírt hatósági jelzések nem voltak felszerelve.

A járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés, pénzbüntetés és (ismételt) közúti járművezetésétől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.

Javítják a szennyvízhálózatot a szombathelyi Bocskai körúton - Így változik a forgalmi rend

Hétfőtől várhatóan a hónap végéig a Bocskai körút és a Losonc utca kereszteződésében szennyvízrekonstrukciós munkát végez a Vasivíz Zrt. A munkálatok során forgalomkorlátozásra és útlezárásra kell számítani, mindez a buszközlekedést is érinti - tudtuk meg a cég közleményéből.

Munkálatok miatt van torlódás egy forgalmas szombathelyi utcában

Csak félpályán haladhat a forgalom Szombathelyen, a Dr. István Lajos körúton, ahol a Vasivíz javítási munkálatokat végez. Az amúgy is nagyon forgalmas útszakasz érintett részén emiatt nagyobb torlódás várható, érdemes kerülőutat választani. A munkálatok miatt egy ideig nem is lesz víz a környéken, de több utcában is várható korlátozás,