A bálozókat Kelemen Balázs, a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület alelnöke köszöntötte, aki kiemelte: az idei bál a jubileumi év nyitórendezvénye, az egyesület százéves fennállását több rendezvénynyel is megünneplik majd. Makrai Attila elnök hangsúlyozta, hogy az első, 2013- ban megrendezett méhészbál bevételét a társszervező környezetvédő egyesülettel és a Stop and Go Táncklubbal közösen a Sárvári Mentőállomás javára ajánlották fel – ennek fényében örömmel üdvözölte a két civil szervezet képviselőit és Szabó Zoltánt, az akkori mentőállomás-vezetőt is. Az eseményen köszöntőt mondott még dr. Máhr Tivadar alpolgármester és Csapó Noémi, a Mézkirálynő második udvarhölgye.