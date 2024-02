Szegény annyira gyenge volt, hogy az első napokban orvosi fecskendővel tudtuk csak a szájába juttatni óvatosan a tehéntejet, aztán lassan erőre kapott, és már cumisüvegből is tudott táplálkozni. Az első pillanatokban örökbe is fogadta az egyik kutyusunk: Zsebi, a törpepinscherünk. Azóta elválaszthatatlan barátok lettek. Az őzike szép lassan a családunk tagjává vált. Most már nagyon nehezen tudnánk elképzelni a mindennapjainkat nélküle – mesélte Péter, aki hozzátette: talán kislányukhoz, Zsófihoz áll a legközelebb. Ő Pötyinek szólítja, és hallgat is a nevére, de a Bambino hívó szóra is felkapja a fejét, főként, amikor a kedvenc csemegéjét, a szeletelt sárgarépát szolgálják fel neki. – Bambino szabadon járkel nálunk. A házunk hátulról nincs bekerítve, így bármikor kimehet a csalitosba, erdőre-mezőre.

Volt már rá példa, hogy a kirándulásáról három őzzel tért haza. Persze a „haverok” nem jöttek be, de látszott, hogy befogadták a csapatba. Ennek nagyon örültünk, mivel tőlük tanulhatja meg azokat a dolgokat, melyek a fajtájára jellemzők. Bambino szabad, és azt akarom, hogy mindig az legyen. Persze borzasztóan hiányozna, ha többé nem jönne vissza a megszokott füttyjelünkre. Az biztos, minden reggel kiteszem a tányérjába a kukoricát vagy a sárgarépát, és boldog vagyok, ha pár óra múlva üresen látom viszont a tálkáját – mondta Péter.