vaol.hu podcast 1 órája

Beszélgetés, amelyből sok mindent megtudhat a sztársportoló Dróth család hétköznapjairól

Balogunyomban vettek házat Dróth Zoltánék, így most már nagyon úgy fest, hogy végleg letelepednek Szombathely közvetlen közelében, ami nem is csoda, mivel nem csak a válogatott futsaljátékos, hanem a többségben lévő hölgyek is jól érzik magukat a vasi vármegyeszékhelyen.

Horváth Zoltán Szabolcs Horváth Zoltán Szabolcs

Dróthné Ábrahám Anett elmondása szerint nem egyszerű dolog egy olyan sportoló feleségének lenni, aki többnyire az érdeklődés középpontjában áll. Persze nagyon sok pozitívum is származik ebből, ám a lényeg az, hogy otthon a négy fal között minden rendben legyen. Ennek pedig legfőbb letéteményese a ház asszonya tud lenni, aki biztosítja a nyugodt hátteret. No, és persze az sem mellékes, hogy a két kislány minél sűrűbben láthassa „vajszívű” édesapját. Hallgassák meg a teljes podcast-beszélgetést, melyből szinte mindent megtudhatnak a sztársportoló családjának hétköznapjairól.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!