A klasszikus Kádár-kockák mindenütt megtalálhatók, az 1960-as évektől kezdve egészen az 1980-as évekig ugyanis ez volt a divatos "stílus" a családi ház építések során. Az Őrségben az országos átlaghoz képest jóval kevesebb van ebből a háztípusból. Az eladó ingatlanok között előfordul, de nem kimondottan jellemző. Általában felújításra szoruló kockaházakat kínálnak eladásra, ezekre jócskán kell költeni, akár a 20 millió forintot is elérheti egy-egy ilyen ingatlan rendbetétele.

Alig tíz évvel ezelőtt 5-7 millióért lehetett hozzájutni egy Kádár-kockához, most a duplájáért se mutatják meg. Kercaszomoron találtunk egy nettó 80 négyzetméter alapterületű házat 16,9 millió forintért, amihez 1490 négyzetméteres kert, melléképület és gyümölcsös is tartozik. Pankaszon ugyanez a típus, 90 négyzetméteres alapterülettel, 2571 négyzetméteres telekkel, jó állapotú, állattartásra is alkalmas melléképületekkel már drágább, 23,5 millió. Előbbi esetben 211 250 forint, utóbbinál 261 111 forint a négyzetméterár.

A következő szint már a 30-40 millió forint körüli árfekvés, ezért Magyarszombatfán 95 négyzetméteres, háromszobás, részben felújított házat lehet venni 7000 négyzetméteres területtel, Őriszentpéteren 51 négyzetméteres házikót 2200 négyzetméteres telekkel. Ezek már nem kockaházak, utóbbi a térségre jellemző stílust képviseli, falazata boronafal és tégla, mennyezete fagerendás.

Az ingatlanok értékét a csodás panoráma is emeli az Őrségben

Fotó: Szendi Péter

Az Őrségben elég sok a 100 millióért vagy annál is többért kínált ingatlan. A jelenlegi felhozatalt tekintve Szalafőn és Őriszentpéteren kell a legmélyebben zsebbe nyúlni. Pityerszeren 249 millió forintért árulnak egy 19 616 négyzetméteres területet lakóházzal, vendégházakkal, melléképületekkel és úszómedencével.

Őriszentpéteren, a Siskaszeren ugyanezért az árért 116 éves, pazarul felújított, energiatakarékos, 250 négyzetméteres parasztházat lehet venni nyári konyhával, vendégházzal.

Az Őrség fővárosában a rönkházat sem adják olcsón: 117,9 millió forint egy kétszobás, 100 négyzetméteres ingatlan, 3000 négyzetméteres telekkel, jakuzzival. Ehhez képest aprópénz 49 millióért egy három éve felújított, 180 négyzetméteres emeletes ház Siskaszeren, ami csodás panorámával rendelkezik.

A telkek árát is megkérik, a szalafői Alsószeren két egymás melletti területet - összesen 10500 négyzetmétert - kínálnak 56 millióért, de nem ez a legdrágább: 82 millió forintért 8215 négyzetméteres területet hirdetnek, igaz, ami igaz, páratlan természeti környezetben.