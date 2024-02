Elsőként Rápli Pál tervező beszélt a településrendezési terv módosításáról. Mint elmondta, a rendelet viszonylag korszerű, néhány pontban mégis szükséges módosítani. A belváros környékén a lakásszám korlátozását felülvizsgálták, egyes övezetekben az előírt négy helyett ötöt is engedélyeznek. Emellett a legkisebb kialakítható telekméret szabályozásában történt változás: a korábbi minimális kétezer négyzetmétert csökkentették ezerre. A városban „Kakaó-házként” ismert épület és a hozzá tartozó telek hasznosítására is dolgoztak ki javaslatot, az áruház körül például pluszparkolók kialakítását tervezik. A Lindelakótelep két kockaháza mellett spontán kialakult parkolási rend okán ott is parkolókat alakítanak ki. A második napirendi pontban a város 2024-es költségvetését mutatta be Pálla Péter, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke. Az idei célok megvalósítását nagyban segíti, hogy az önkormányzat tavaly jelentős maradványt halmozott fel. Kiemelte: ebben az évben a már elnyert pályázatok megvalósítására és a civil szervezetek és intézmények többletfinanszírozására, továbbá az önkormányzati dolgozók 15 százalékos béremelésére koncentrál az önkormányzat.

Répcelak 2024-ben több mint 2 milliárd 133 millió forintos összegből gazdálkodhat, ez magába foglalja az állami és államháztartási bevételeket, az adókat, a működési és felhalmozási bevételeket és az elnyert pályázatokra beérkezett összegeket. A bizottsági elnök hangsúlyozta: az önkormányzat egyensúlyi gazdálkodást folytat, a bevételek összhangban vannak a kiadásaikkal (önkormányzat intézményeinek működtetése, támogatási költségek, beruházások és felújítások). Mérgesné Stampf Ildikó az önkormányzati hivatal városfejlesztési osztályvezetője tartott beszámolót a város környezetvédelmi helyzetéről. Végül Szabó József polgármester vázolta az idei fejlesztések, beruházások, aktuális feladatok tervezetét. Az év legnagyobb beruházása a TOP Plusz támogatásából valósulhat meg, magába foglalja a Vízmű utcai járda építését, a Bartók Béla utca átépítését és a sportcsarnok mögötti terület rehabilitációját. A közbeszerzési eljárás lezajlott, három kivitelező adta be pályázatát, tavasszal indulhat a munka.