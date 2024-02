A fiatalember idén is – mint mindig - részt vett a kőszegi megemlékezésen, a Jurisich Miklós Gimnázium udvarán kialakított emlékkőnél.

A fiatalember idén is részt vett - mint minden évben – a kőszegi megemlékezésen a Jurisich gimnázium udvarán, a buszbaleset évfordulóján, január 24-én

Fotó: Unger Tamás

Milyen érzések voltak benned most a 25. évfordulón? Mire gondoltál a megemlékezés közben?

Minden évben eszembe jut, ami volt, ahogy síeltünk, ahogy a baleset történt. Kavarognak a gondolatok, az érzések ilyenkor.

Mindig újra feltépődnek a sebek?

Fájó, de jó visszaemlékezni azokra, akik ott meghaltak. Ez egy kettősség. Igen, feltépődnek a sebek, de jó, hogy az elhunytak nem vesznek a feledés homályába, hanem méltó módon megemlékezünk róluk. Másrészt a balesetnek a tanulsága is fontos, hiszen technikai hiba miatt történt – elromlott a fék -, szigorúbb ellenőrzések vannak azóta a buszok felkészítésénél.

Hogy kerültél akkor abba a síelő társaságba?

Szombathelyen jártam középiskolába, szeretett volna az iskolánk szervezni egy buszt síeléshez, de az valamiért meghiúsult. A kőszegi csoportban viszont létszámhiány keletkezett betegség miatt, felszabadult egy hely, arra tudtam jelentkezni. Végül is egy véletlen során kerültem oda.

Milyen volt a síeléssel töltött idő Ausztriában?

Mindjárt az első nap történt a baleset. Első alkalommal síeltem, tanulni mentem. Reggel korán indultunk Kőszegről, együtt utaztunk a buszon, közben megálltunk, beszélgettünk, de nem ismertem közelről a csoport tagjait, voltak Kőszegről, Szombathelyről, máshonnan is. Kiértünk az ausztriai szállásra, letettük a csomagjainkat, és egyszerre mentünk is a pályára. Ott oktatás kezdődött, én akkor vettem először sílécet a lábamra. Négy óra körül zártak a pályák, visszamentünk a buszhoz, mindenki kipakolt, betettük a léceket, elfoglaltuk a helyünket, és mentünk vissza a szállásra, akkor történt a tragikus baleset.

Mire emlékszel?

A balesetnek csak egy részére emlékszem. Sokan pihentek, nézegettek, én is néztem a hegyi tájakat, ébren voltam. A busz már jó ideje ment, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a busz elkezd gyorsulni, felbőgött a motorja, mint amikor előzésre készül egy jármű. A furcsa az volt, hogy egy derékszögű kanyart viszonylag nagy sebességgel vett már be a busz. Ekkor tűnt fel, hogy bőg a motor és hangosan megyünk, neki is állt a busz előzni két előttünk haladó autót. Furcsa volt, hogy ekkora sebességgel megyünk a hegyi lejtőn – szerpentineken mentünk -, előzünk úgy, hogy már látszott a következő derékszögű kanyar. Felálltam a székemről, csodálkoztam, elkezdtem visszaülni, és akkor egy zökkenés történt – ahhoz tudnám hasonlítani, mikor egy autó az útpadkára ráhajt, onnantól nem emlékszem tisztán, egybefüggően a dolgokra.

Kirepültél a buszból az üvegen át?

A rendőri és a mentési információk szerint igen, de én nem emlékszem rá. Gyakorlatilag ez volt a szerencsém, hogy ilyen sérülésekkel túléltem. Gondolom, hogy ahogy felálltam, hogy megnézzem, hogy mi is ez a manőver, ez az előzés, és megmaradt bennem ez a zökkenés, valószínűleg akkor tértünk le az útról, mert a busz nem tudta megtartani a kanyar ívét, és elkezdett gördülni a tengelye körül, és akkor én kieshettem az ablakon az álló pozícióból, amiben voltam. Ebből töréseket, zúzódásokat szenvedtem, a szemem fölött is felszakadt a bőr L alakban, szerencsére nem a szemem bánta. Nem derült ki, hogy az üveg vágta-e fel vagy síbakancs, vagy kő. Az üveg a nyakamnál vágott egyet rajtam az ütőértől nem messze.

1. Kiss András szerkesztőségünkbe azzal a fémrúddal és azokkal a csavarokkal érkezett, amelyeket a lábába építettek, hogy segítség a csonttörése gyógyulását

Fotó: Szendi Péter

Eltört a jobb combcsontom, műteni kellett, fémrudat tettek bele, ami 1,5-2 évig volt benne, amíg össze nem forrt, meg nem gyógyult. A bokám is eltörött, azt is műtötték, csavart tettek bele. Két gerinccsigolyámban is volt csavar, mert zúzódtak, tekeredtek, a folyadékszint lecsökkent bennük, gerincsérvet könnyebben kaphat ilyenkor valaki; mondták, hogy az emelésekkel vigyázni kell. A fejem jobb oldalát úgy beütöttem az esés során, földet éréskor, hogy az érző idegek annyira megsérültek, hogy 2-3 évig nem nagyon éreztem azon a területen semmit. Hajmosáskor, ha túl forró volt a víz, ott nem éreztem, csak sokkal lejjebb vagy a fejem másik féltekéjén. De 2-3 év elteltével helyreálltak ezek az érzőidegek, ma már szinte nincs is különbség a két oldal között. Az arcomat is végigzúztam.