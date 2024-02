Puskaropogás nyitotta a szabadtéri programok sorát, a Sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium középkori fegyverzetes viseletbemutatójára több tucatnyian gyűltek össze a Cáki Pincesoron. Közben Gyimesi Tiborné és Imre Gézáné mini, lekvárral töltött fánkkal kínálta az édesszájú érdeklődőket, a süteményvásáron pedig az almás lepénytől kezdve a linzeren és a pogácsán át a keksztekercsig sokféle házi finomság közül válogathattak az érdeklődők - mellé a helyi pincészet kínálta borát.

Télkergetés a Cáki Pincesoron

Fotó: Cseh Gábor

– Az eszem-iszom elmaradhatatlan kelléke a közösségi rendezvényeknek. Mellé igyekeztünk olyan programot szervezni, amely természetközeli, illik a miliőbe és egyúttal ide is csalogatja az érdeklődőket - mondta Fehér Csabáné közművelődési szakember, szervező. Emlékeztetett: a negyedévszázadra visszanyúló eseményt néhány éve élesztették újjá, úgy tűnik, egyre nagyobb sikerrel - idén már árusok is jelentkeztek a programra. Fehér Csabáné szólt arról is, szombaton közösségi disznóvágást tartottak a településen, egy kis kóstoló maradt a tavaszváró-télkergető programra is, a többi húst az év hátralévő rendezvényein dolgozzák, kínálják majd fel. A Közösségi Házban Szeitli Imre hobbicsillagász tartott előadást, majd naplemente- és bolygóészlelésre várta az érdeklődők a SkyGrót Csillagászati Társaság.