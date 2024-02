Otthonos és szép környezetben fogad minket a szőcei hatalmas családi házban Domina Ernőné, aki jelenleg négy állami gondozott gyermeket nevel, akik közül egyet örökbe is fogadtak a férjével. Két saját fiuk is van, 16 és 21 évesek, emellett nevelőszülőként már több mint 10 gyermeket indítottak el egy boldogabb élet útján. Domina Ernőné a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózatának tagja.

Olyan gyermekek kerülhetnek nevelőszülőhöz, akiket az állam kiemel a vér szerinti családjukból jellemzően veszélyeztetés, súlyos elhanyagolás vagy bántalmazás miatt. A gyermekvédelmi törvény értelmében 12 éven aluli gyermekek elhelyezését nevelőszülői családban kell biztosítani, viszont ez a hiányuk miatt egyre nehezebb – tudjuk meg Miklósi Erzsébettől, a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ intézményvezetőjétől.

– Első nevelt gyerekként Lia érkezett hozzánk. Egy hónapos volt, mikor a gencsi gyermekotthonban meglátogattuk, három hónaposan került hozzánk még nevelt státuszban. Amikor megláttam őt, „szerelem volt első látásra”. Azt éreztem, ő a mi kislányunk – meséli Domina Ernőné. Viszonylag ritka a rendszerben, hogy a nevelőszülő örökbe fogadja a gyereket.

Jelenleg nyolctagú a család, Árpin és Lián kívül két nevelt kisbaba is van

Fotó: Szendi Péter

A cél elsősorban az, hogy visszakerüljenek a vér szerinti családjukhoz, amennyiben ők megszüntetik fél éven belül a kiemelési okokat, valamint rendszeres kapcsolatot tartanak a gyermekkel. A kapcsolattartás hiánya maga után vonja az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás lehetőségét – fejti ki Miklósi Erzsébet, a nevelőszülői hálózat intézményének vezetője. Ez történt Lia esetében is, így 3 és fél éves korában hivatalosan is örökbe fogadta őt a Domina család.

– Tudja, hogy örökbefogadott gyerek, ismeri a szüleit, látott róluk képeket, és ha elég idős lesz és szeretné, fel is veheti velük a kapcsolatot. De neki én vagyok az anyukája – mondja a nevelőszülő. – Nekem pedig két anyukám és két apukám van! – szól bele a beszélgetésbe Árpi, aki szintén nevelt gyerekként érkezett a családba. Mindössze 9 napos volt ekkor. Azóta is a Domina család oszlopos tagja, testvéri kapcsolat fűzi össze Anita saját és örökbefogadott gyerekével is.

Örökbefogadott gyermekek történetei

– Nála a szülők sajnos hosszú évek alatt sem tudták megteremteni azokat a körülményeket, amelyek az állami gondozás megszűnését indokolná. Árpi látogatja a vér szerinti szüleit minden hónapban egyszer, van kapcsolattartás, viszont a mi családunkban nevelkedik már majd 9 éve – mondja Anita. Egy szerethető energiabombaként ismerjük meg, aki kávéval kínál minket az érkezésünkkor, akár egy igazi házigazda. Árpinál ADHD-t diagnosztizáltak, emiatt pszichiáter kezelése alatt áll, de gyógyszerrel remekül karbantartható a zavar. A legfontosabb kiemelni, hogy minden problémával küzdő gyereknek enyhültek vagy megszűntek a tünetei, ahogy nevelőszülőkhöz kerültek.

– Nagyon nehéz csomaggal érkeznek ezek a gyerekek, volt nálunk egy testvérpár, az egyiket úgy kaptuk meg, hogy autistának nyilvánították. Pár hónapig hordtuk fejlesztésekre, és kiderült, hogy semmi baja nincsen, csakis a súlyos elhanyagolás. Amint ez megszűnt, a gyerekből egy kedves, mosolygós kislány lett. Az ő testvére „értelmi fogyatékos” diagnózist kapott. Két éve volt a családunkban, amikor a fejlesztések után kimondták az orvosok, hogy teljesen „normális” – meséli Anita. Nagyon beszédes, hogy az elhanyagolás és a megfelelő szociális háttér hiánya mit okoz egy fejlődő kis szervezetben, és milyen meredeken indul meg a fejlődés, amikor támogató közegbe helyezik.

Amíg nála vannak, sajátjainak tekinti őket

Jelenleg nyolctagú a család, Árpin és Lián kívül két nevelt kisbaba is van náluk, és a két saját fiuk is a nagy családi házban lakik még. Anitáékat nevelési tanácsadó segíti, akit a nevelőszülői hálózat biztosít, illetve a gyerek gyámja is a rendszer része, aki a hivatalos ügyeit intézi, a gondoskodás részét a nevelőszülő látja el.

– Hitvallásom, hogy amíg egy gyerek nálam van, addig olyan, mintha a sajátom lenne – mondja Anita.

Hatalmas szükség van a Domina családhoz hasonlókra, ugyanis rengeteg állami gondozásban lévő gyerek vár nevelőszülőkre – tudjuk meg Miklósi Erzsébet intézményvezetőtől. Leginkább olyanokból van hiány, akik pici babákat be tudnak fogadni ideiglenesen. Az állami gondozottak háromnegyede intézetben él, körülbelül csak a negyedük jut el egy nevelőcsaládhoz, ez az arány fordítva lenne szerencsés.

– Nevelőszülői hálózatunkban 63 gyermek él. Jelenleg 23 nevelőcsalád van foglalkoztatási jogviszonyban a Református Szeretetszolgálat által működtetett Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózatában. 20-30 nevelőcsaládra még biztosan szükség lenne, akik vállalnák ezeknek a csöppségeknek a gondozását, amíg életük iránya eldől – halljuk Miklósi Erzsébettől.