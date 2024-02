Reggelire kocsonyát szolgáltak fel, nyakon öntve tökmagolajjal és megszórva lilahagymával, mert ezen a vidéken ez így szokás. A házi kenyeret Mihók, a csörötneki pék sütötte és hozta a jeles alkalomra, aki gyakran megfordul helyi termelőként a magyarszombatfai rendezvényeken, része a falu közösségének.

Míg az asszonyok a konyhában tettek-vettek, tüsténkedtek, addig a férfiak "nekiláttak" a disznónak. Szalmával takarták be, mint régen, úgy pörzsölték meg az állatot. A 128 kilós jószágot rendfán bontották szét, aztán sokféle finomság készült belőle. Elsőként a vérmálét és hagymás vért sütötték ki, délre kész lett a resztelt máj is. Közben húsleves és toroskáposzta főtt a fazekakban, kondérokban. Nagy keletje volt a pirosra sült, friss pecsenyének, zsírját házi kenyérre csepegtették. Többféle hurkát töltöttek: véreset, májasat, hajdinásat, sőt zsemléset is, utóbbi nem jellemző a vidékre, mégis kipróbálták.

-A célunk az volt, hogy az ételekben a határ mindkét oldalának ízei benne legyenek - mondta Albert Attila, Magyarszombatfa polgármestere, aki maga is aktív résztvevője volt az eseménynek.

A településen még megvan a hagyománya az állattartásnak, bár nem olyan volumenben, mint régen. A tél - november 30-tól, András napjától kezdve - a disznóvágások ideje, Magyarszombatfán legalább három magánháznál volt disznótor a közösségi - határok nélküli - disznóvágással egy időben.