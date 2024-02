Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy horgászvezető társunk, barátunk Endrődy Zoltán 2024. február 06-án életének 70. évében elhunyt - olvasható a Vasi Vizeken közösségi oldalán.

Endrődy Zoltán a Pannónia Horgász Egyesület alapító tagjaként évtizedeken át tartó hűséges szolgálatával mély nyomot hagyott a szívünkben és az emlékezetünkben. Zoli, Zoli bácsi nem csupán egy közösségi ember volt, hanem a horgászat ügyének lelkes önkéntes támogatója. Szívvel-lélekkel dolgozott az egyesületéért és a szombathelyi horgászok érdekeiért. Az egyesület aktív önkéntes tagja volt a 90-es évektől kezdve napjainkig és 2004. évtől titkára egészen 2019-ig. Emellett kiemelkedő szerepe volt a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottságában, ahol 2004. - 2023. között látta el IB. tagi tisztségét és vett részt számtalan értekezleten, haltelepítésen és még szabadidejében társadalmi halőrként is védte a vasi vizek halállományát. Zolit segítőkész személyisége miatt mindannyian tiszteltük és szerettük. Egészségügyi állapotának romlása ellenére is még tavaly ősszel aktívan részt vett az fogyatékkal élők számára rendezett hagyományos baráti versenyen és segítette csapattársát a horgászat nyújtotta élmények megszerzésében, ahogy ezt tette a korábbi években is.

Búcsúztatása 2024. február 23-án (péntek), 13.30 órakor lesz a Szombathelyen a Jáki úti temetőben. Az emlékezetünkben és a szívünkben örökké élni fog, mint a vasi horgászközösségünk egyik legfényesebb csillaga.

Emlékét megőrizzük! Nyugodj békében Zoli!

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

Kép: A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 2023. évi tisztújító küldöttgyűlésén készült, ahol Seregi Miklós elnök és Puskás Norbert ügyvezető elnök hivatalosan is köszönetét fejezte ki a több évtizedes horgászközösségi munkáért Endrődy Zoltánnak.