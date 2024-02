Bínó Tamás megkeresésünkre elmondta, hogy 2010 és 2030 között zajlik Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramja, most tartanak félidőben, azaz 15 éves jubileumi ünnepségen vettek részt kollégájával.

– Ennek keretein belül egy szűrőkamion nagy csapattal ellátogat minden vármegyébe – köztük Vasba is – és ingyenes szűrővizsgálatokat végeznek. Van, hogy cégek is kérik ezt a lehetőséget, de a szombathelyi Fő téren is volt már kitelepülés. Mi úgy kapcsolódunk ehhez a programhoz, hogy a vizsgálatok mellett kiegészítő programok is vannak ilyenkor, és ennek a Baleset-megelőzési Bizottság is része már évek óta. Amíg várnak a szűrővizsgálatokra, odajöhetnek hozzánk, feltehetik a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseiket, KRESZ tesztet tölthetnek ki és általános edukációt kapnak azért, hogy minél kevesebb baleset legyen a megyében. - vette át a szót Kovács Vanda.

Arra is kíváncsiak voltunk, mi a kitüntetés háttérsztorija, hogyan került be a baleset-megelőzés a népegészségügyi prevenciós programba. – Igazából a közlekedésben résztvevőknek is meg kell felelniük bizonyos egészségügyi kritériumoknak – például egy járművezetőnek a jogosítvány megszerzéséhez orvosi alkalmasságira van szüksége. Ez az egyik kapcsolat, másrészt a személyi sérüléses baleset is elég sok, és a balesetet szenvedőknek szüksége van egészségügyi segítségnyújtásra. – fejtette ki Bínó Tamás, az egyik díjazott. Hozzátette, ők a rendőrség Baleset-megelőzési részlegén azért dolgoznak, hogy ezeket a baleseteket megelőzzék különböző kampányokkal és közlekedésbiztonsági programokkal.

- Ezt az edukációt már egészen kicsi kortól elkezdjük, tartunk programokat ovisoknak, általános- és középiskolásoknak és családok részére is. Mindig azt próbáljuk elmagyarázni, hogy milyen fontos, hogy a közlekedési szabályokat mindannyian betartsuk, hogy ne legyen személyi sérüléses baleset. Ha mégis bekövetkezne, az egy egészségromláshoz vezet, tehát ez alapjáraton rossz az egyénnek, rossz a társadalomnak, leterheli az egészségügyet is. – foglalta össze Kovács Vanda r. alezredes.

A Népegészségügyi Prevenció program – melynek keretein belül megkapták az elismerést – elsődleges profilja a szűrővizsgálatok biztosítása, és mi így kapcsolódunk be, hogy mi is prevenciós céllal tartjuk a baleset-megelőzési programokat, a közlekedésbiztonsági edukációt.

Bínó Tamás és Kovács Vanda a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályát erősítik, ezen belül is a baleset-megelőzés a fő profiljuk. Vanda határőrként dolgozott, majd 2008-ban került erre a területre, Tamás 2011-ben csatlakozott a Közlekedésrendészethez. A megyei szervnél ők ketten vannak, akit kimondottan ezt csinálják, nekik az elsődleges feladatuk a baleset-megelőzés.

A 2024-es tervekkel kapcsolatban elmondták, hogy mindig januárban állítják össze az évre vonatkozó kampányokat és eseményeket. Ennek menete, ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottsága küld nekik egy iránymutatást az alapján, hogy az előző évben milyen balesetek fordultak elő leggyakrabban és ennek megfelelően állítják össze a következő év baleset-megelőzési intézkedéseit. Ugyanakkor vannak olyan programok, amiket minden évben megtartanak: februárban indul a közlekedésbiztonsági rajzpályázat melyet óvodák és általános iskolák között hirdetnek meg, a hónap végén nemzetközi kosárlabda meccsen lesz kitelepülésük. –Nagy az érdeklődés, imádják az emberek, rengetegen tesztelik le a KRESZ tudásukat ilyenkor, vagy tesznek fel nekünk közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket. Általában korábban érkeznek meg a meccsre a szurkolók, és a kezdésig alaposan kitanulkozhatnak baleset-megelőzésből nálunk. – osztotta meg velünk Kovács Vanda. Tavasszal pedig jönnek az iskolai programok, kerékpáros ügyességi pályákkal érkeznek különböző oktatási intézményekbe, KRESZ oktatást tartanak, városi kerékpáros versenyeken is találkozhatunk majd velük, ahogy a Közlekedik a család népszerű vetélkedővel is számolhatnak a vasiak idén is a Baleset-megelőzési Bizottság szervezésében.