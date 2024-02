A több mint 1200 perc számtalan izgalmas és vidám pillanatának részeseiként észrevétlenül gyarapodott a fiatalok tudása az Értéktár kincseiről. Szó esett egyebek mellett a kőszegi és sárvári várról, a Szőlő Jövésnek Könyvéről, a toronyi kenyérről, a büki gyógyvízről, a Haladásról, a Savaria Karneválról, a Rába folyóról, a Jeli arborétumról, de még a baltavári őskori gazelláról is. Chernel István, Jurisics Miklós, a „fekete bég”, Somogyi András, Szily János, Mindszenty József, Fancz Bálint, Berzsenyi Dániel, Festetics Imre és még sok híres személy életműve is szerepelt a kvízek, interaktív játékos feladványok között, melyeket Várnainé Balogh Beáta múzeumpedagógiai szaktanácsadó állított össze. Az izgalmas történelmi szabadulószoba, a QR-kvíz, kirakók, Legyen Ön is milliomos!, valamint kakukktojás játék és egy totó is segítette a diákok ismereteinek bővítését.