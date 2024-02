Hegyháthodász

Sütő Lenke (Sipos Boglárka) és Pedró Álexándró (Kovács Alex) esküdött egymásnak örök hűséget a település farsangi bolondesküvőjén. A nászmenet a hegyháthodászi Petőfi utcáról tért rá a Kossuth utcára, amelynek teteje vélhetően a település legmagasabb pontja.

Ezzel nem is lett volna baj, ha éppen nem rönkhúzás van a faluban, merthogy a több száz kilós farönköt – rajta a kisbíróval (Sipos Zsolt) és az ifjú párral – mozgatni kellett a lejtős partoldalban. Pontosabban mozgott az magától is, így alkalmi féket kellett szerelni a rönkre, amelyet két oldalról irányított két markos férfiember. A nászmenetet – stílszerűen – Kercsmár Kálmán polgármester vezette, aki papi öltözékbe bújt, és maga adta össze az ifjú párt a lagzis sokadalomban. Szanitéc, cigány asszony, kis pillangó és dinó is vonult a maskarás sorban, amelyből kihallatszott a muzsikaszó Horváth József Gábor harmonikás jóvoltából.