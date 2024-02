Minden évben nagy készülődés és izgalom előzi meg a Vépi Vadvirág Művészeti Óvodában a mulatságot – most sem volt ez másképp. A tízórait már jelmezben fogyasztották a gyerekek a csoportszobákban, utána kezdődött és ebédig tartott csütörtökön a farsang. Ebéd előtt még közösen is buliztak a Csillagvirág, a Pitypang, a Pipitér, a Pipacs, a Gólyahír és a Búzavirág csoportok az összenyitható teremben – bemutatták egymásnak az alkalomra tanult dalokat, verseket, mondókákat, és miután felvonultak a maskaráikban, önfeledt táncra is jutott idő. Kreatív öltözeteket láttunk: bohóc, kutya, tündérek, boszik, kalózok, doktor bácsi, tűzoltó, Mancs őrjárat figurák és Mikulás jöttek szembe velünk. A felnőttek – óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, logopédus – is jelmezbe bújtak egy napra.