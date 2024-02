Jó fehérjeforrás, mikroelemekben gazdag, fagyasztóból is évekig vethető - sorolja a bab előnyeit Márczi Elvira kertészmérnök, akik otthoni kertjében minden élelmiszert megtermel magának, a börzére most különböző babokat hozott magával: feketebabot például, ami a Karib-tenger térgében népszerű étel. A libamájbabot fényes termése és selymes íze miatt ajánlja, a lóbab pedig a térségünk hagyományos fajtája. Utóbbira egyébként akár dísznövényként is tekinthetünk - kékeszöld lombja és fehér-fekete virága van. A szakember azt tanácsolja: babot mindenképpen kerítés vagy támfal mellé vessünk, mert magasra nő a növény. Egy asztallal arrébb Radványi Róbert sárga paradicsom, kínai selyemvirágfa és a fásszárú pünkösdi rózsa magját kínálja. Utóbbiak pillanatok alatt gazdára találnak - a gencsapáti házaspár a saját kertjükbe tervezi elvetni őket. Találni még hagyma, bazsalikom, dísztök magokat, különböző virággumókat is.