Mint arról korábban írtunk: Ferenczy Balázs több videót is készített a Brenner-villa állapotáról az elmúlt hónapokban. Szerinte örömteli, hogy dr. Melega Miklós önkormányzati képviselő és a Szombathelyi Egyházmegye jóvoltából végre sínre kerül az ügy - erről a Frisss.hu írt a napokban. - Ha ezt a történetet egy hajszállal is előrébb mozdították a posztjaim és a videóim, amelyeknek a figyelemfelhívás és a katasztrofális állapotok bemutatása volt a célja, arra büszke vagyok - mondta a portálnak Ferenczy Balázs.

Ferenczy Balázs többször posztolt a Brenner-villa állapotáról közösségi oldalán

Fotó: Puskás Enikő

Lenne még tennivaló a Brenner-villa környékén

A blogger úgy véli, a KRESZ-parkot is tovább kellene fejleszteni, mert nagyon kevés a normálisan burkolt felület, és a közvilágítást is megoldaná a környéken, hiszen a Brenner-parkban naplemente után koromsötét van. Sem sétálni, sem futni nem lehet így biztonságosan - jegyezte meg. Ha már itt jártunk, megemlítette azt is: a Szőllősi sétányon lakók esős időben méltatlan körülmények között, sárban, vízben közlekedve tudnak csak ki- és bejárni a házaikból, itt egy kulturáltabb útburkolatra lenne szükség - írta a Frisss.hu.

Makulátlannak semmiképp sem mondhatók a belvárosi aluljárók

A szombathelyi Thököly utcai biciklis aluljáró

Fotó: Puskás Enikő

Nem ez az egyetlen olyan helyszín a belvárosban, amely jobb sorsra érdemes, Ferenczy Balázsnak az aluljárókról is megvan a véleménye. - Rögtön tisztázni szeretném, a témában készített posztjaim nem a társadalmi összefogást vagy a művészi munkákat kritizálják, hanem megmutatják az igénytelenséget, lepusztultságot, ráirányítják a figyelmet a közegészségügyi problémákra. Érdemes körülnézni itt, a kerékpáros-gyalogos aluljáróban - mondta.

Összesen 2 db kamerával, egy normális tisztasági festéssel, új aszfalttal és némi növényzettel jelentős változást lehetne elérni, becslésem szerint néhány millió forintból - fogalmazott Ferenczy Balázs, hozzátéve: a Savaria karnevál egyik kiemelt helyszín mellett van, ahová csak "letévednek" a turisták is.