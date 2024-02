Tizennyolcadik életévét betöltött, büntetlen előéletű, magyar állampolgárok jelentkezését várja a Magyar Honvédség. Emellett még feltétel a magyarországi lakcím vagy tartózkodási hely, valamint minimum nyolc általános iskolai végzettség. A jelentkezőknek olyan háziorvosi/pszichológia vizsgálat eredményével is rendelkezniük kell, ami a II. típusú lőfegyvertartási engedélyhez is szükséges. Amennyiben valaki megfelel, úgy hat hónapos szerződést köt vele a Magyar Honvédség. Ezalatt – attól függően, hogy a lövész vagy a műveleti szakfelkészítést teljesíti – a minimálbérnek vagy a garantált bérminimumnak megfelelő fizetés jár neki. Ez a jogviszony a lejárta után egyszer, újabb hat hónappal meghosszabbítható. Egy év után, illetve a kiképzés alatt bármikor dönthet úgy valaki, hogy szerződéses katona szeretne lenni, amely magasabb illetményt és számos támogatási lehetőséget jelent. Jelentkezni március 5-ig lehet az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 17. Hadkiegészítő és Toborzó Irodáján Szombathelyen, a Deák Ferenc utca 76. szám alatt. De lehetőség van ezt megtenni a különböző Vas vármegyei városok állásbörzéjén is.