A palackos italok helyett a csapvíz fogyasztását népszerűsítik az evangélikus középiskolában. A PET-mentes iskola programhoz csatlakozva vízadagoló érkezett az iskolába. A hétfő reggeli áhítat is kapcsolódott témájában a programhoz.

A tavalyi tanévben a Kék Bolygó Alapítványnál elnyert iskolai pályázatuk eredményeként a vízadagolókat gyártó, forgalmazó cég kiszállította és beüzemelte a vízadagoló automatát múlt héten a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban (TEKI). Amint a hétfő reggeli templomi áhítat részeként Illés Péter, az iskola pedagógusa elmondta, a PET-mentes iskolaprogram azt célozza, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak, csökkenjen a műanyag hulladék, és a palackos italok helyett a csapvizet válasszák a diákok.

A tanulókat az automata használatára biztatta: a vezetékes ivóvízhálózatra rákötött készülék szűrt, tiszta, tetszés szerint normál és hűtött szűrt csapvizet adagol gombnyomásra a kulacsokba, amelyekből minden diáknak jutott.

Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész János evangéliumából a 4. fejezet 10. versét választotta a reggeli áhítatra. "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." Majd arra emlékeztette a diákokat: Isten víz alapú világot teremtett, szükségünk van az éltető vízre, és utalt arra a forrásra is, amit az Isten jelent az életünkben. Tud a lelki szomjúságunkról is, és be tudja azt tölteni. Ha belőle merítünk, hozzá fordulunk, akkor másképp éljük az életünket.